Ondanks filters in lokaal tegen coronabesmetting toch klassen naar huis; geen 'wonder in Staphorst'

Ondanks de installatie van speciale plasmafilters om besmettingen met het coronavirus te voorkomen zaten vijf klassen van de Christelijke Nationale School in Staphorst kort na de kerstvakantie toch thuis in quarantaine. Voor de directeur van de school voelt dit toch een beetje als een "nederlaag."

"Tot aan de kerstvakantie had de school geen enkel probleem," zegt directeur Dirk Esseler van de Christelijke Nationale School Staphorst. "Maar in de maand januari zorgt omikron wel voor problemen." De school volgde de gangbare quarantaineregels, waarbij een klas naar huis gestuurd wordt als er meer dan drie besmettingen in de groep zijn vastgesteld. Bij deze school zaten er vier klassen om die reden thuis. De vijfde zat thuis wegens personeelsproblemen, ook door corona.

Opvallend veel besmettingen na kerstvakantie

De Christelijke Nationale School Staphorst is één van de scholen waar een zogenaamd plasmafilter is geplaatst. Eerder leek hierdoor het aantal besmettingen flink af te nemen, tot bijna nul. Er werd al gesproken van 'het wonder van Staphorst', ook al stelde het RIVM dat er nog onvoldoende data is om vast te stellen of de afname van de besmettingen ook echt door deze luchtfilters kwam.

"Tot aan de kerstvakantie klopte dat beeld, daarna zien we de besmettingen oplopen en willen wij graag weten of dit door de kerstvakantie, de besmettelijke variant of door een andere oorzaak komt", zegt Esseler. "Wij zijn een groot voorstander van goed onderzoek en werken graag mee, wij zijn zeer benieuwd hoe het gegaan is".

Een verder onderzoek naar de effectiviteit van deze filters wordt op dit moment uitgevoerd door de TU Eindhoven. De resultaten daarvan worden in februari verwacht. Door de besmettingen in de Christelijke Nationale School is in elk geval duidelijk geworden dat plasmafilters geen garantie zijn voor een permanente afname in de besmettingen.

'Nederlaag'

Hoe dan ook is het voor de leerlingen van de school natuurlijk slecht nieuws dat ze weer thuis zitten en afstandsonderwijs krijgen, met alle problemen van dien. "Het voelt wel een beetje als een nederlaag dat ik groepen naar huis moest sturen vanwege Omikron," zegt Esseler. De school heeft op 8 februari , samen met de andere scholen en de onderzoekers een beraad over de werking van de filters en de ervaringen tot nu toe.