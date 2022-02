Olympische Spelen op punt van beginnen: wie pakten er ooit goud voor Overijssel?

De bizarste

Gouden trauma van Sotsji

Het staat bij de schaatsliefhebbers nog diep in het geheugen gegrift: 10 februari 2014. Het gouden trauma van Sotsji. Een finale van de 500 meter die zijn weerga niet kent. Jan Smeekens rijdt een geweldige rit, ziet een 1 achter zijn naam staan en weet het zeker: hij is olympisch kampioen. Het goud is voor de man uit Raalte, die uitzinnig van vreugde uit zijn ereronde begint op het ijs. “Dit was het moment waar ik altijd stiekem van gedroomd had. Olympisch kampioen, dit was die grote prijs”, zegt Smeekens later.

“Jan, het is niet wat je denkt…”

Wat zich daarna voltrekt in de Adler Arena is met geen pen te beschrijven. De tijd van Michel Mulder wordt namelijk gecorrigeerd. Niet Smeekens, maar Zwollenaar Mulder is olympisch kampioen op de kortste schaatsafstand. Een fractie van een seconde, met het blote oog amper te zien. Want Mulder blijkt twaalfduizendsten van een seconde sneller te zijn dan Smeekens. Smeekens is nog steeds uitzinnig van vreugde en heeft niets door. Totdat zijn coach Jac Orie ingrijpt. “Hij zei: Jan, het is niet wat je denkt... Toen zakte het ijs onder mijn voeten vandaan. Het was heel onwerkelijk. Ik snapte het niet. Ik geloofde het niet. Het stond er toch?”

0,012

Toch is het zo: 0,012 seconden. Een getal dat Smeekens eeuwig vervloekt. Later gaat hij zelfs in therapie om het drama een plek te kunnen geven. Want niet Smeekens, maar Mulder staat bij de huldiging op het hoogste schavot. Ondanks dat ook bij Mulder de pijn voelbaar is, glimlacht hij van oor tot oor. En dat is niet alleen omdat hij de gouden medaille om zijn nek heeft. Tweelingbroer Ronald is er eveneens in geslaagd eremetaal te veroveren. Goud en brons naar Zwolle, een uiterst pijnlijke zilveren plak voor Raalte. Een Overijssels sprintpodium in optima forma.

De verrassing

Wonder van Pyeongchang

Dé grote verrassing van Pyeongchang. Carlijn Achtereekte kroont zich in 2018 geheel onverwachts tot olympisch kampioen op de 3000 meter. Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Miho Takagi en Martina Sáblíková? Grote namen in de schaatswereld. Maar ook zij zijn die dag niet opgewassen tegen de rake klappen uit Lettele. Een sensatie van jewelste in de schaatstempel van Gangneung.

Mokerslag

Al in rit vijf – nog voor de dweil – noteert Achtereekte een ijzersterke tijd: 3.59,21. Het doel was helder, en ook al uitgesproken: ze wil de olympische verrassing worden. En dat wordt ze. Wüst, De Jong, Takagi en Sáblíková, stuk voor stuk rijden ze zich kapot op de mokerslag die Achtereekte al vroeg uitdeelt.

Verstoppen geen optie

Sindsdien gaat Achtereekte als olympisch kampioen door het leven. Overal waar ze komt. Elke wedstrijd die ze meedoet. Speakers kondigen haar steevast aan als olympisch kampioen. Het goud van Zuid-Korea. Verstoppen is geen optie voor Achtereekte, die ‘de last’ met zich meedraagt en in de jaren daarna nog wel zilver en brons verovert op EK’s en WK’s, maar geen goud…

Carlijn Achtereekte krijgt de felicitaties van de koning na haar gouden plak (Foto: ANP)

De onvoorziene trilogie

Goud, zilver én brons

Olympisch goud, zilver en brons. Buitenbeentje Lotte van Beek heeft het allemaal. Op de Spelen van Sotsji is de Zwolse samen met Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Marit Leenstra de sterkste op de ploegenachtervolging. Met trots draagt ze sindsdien de titel van olympisch kampioen, ondanks dat Van Beek reserve is in de halve finale en finale. Een individuele olympische medaille prijkt echter ook in haar prijzenkast. Op de 1500 meter verovert Van Beek het brons.

Herkansing

In 2018 in Pyeongchang is ze eveneens van de partij. Een herkansing. Maar op de afstand waar Van Beek vier jaar eerder nog derde werd, komt ze nu één honderdste tekort voor een podiumplek. Wel pakt Van Beek het zilver op de ploegenachtervolging in Zuid-Korea. In januari van dit jaar maakt ze bekend haar schaatsen definitief aan de wilgen te hangen nadat Van Beek er niet in slaagt zich te plaatsen voor de Spelen van Beijing.

Olympisch goud, zilver en brons: Lotte van Beek heeft het allemaal (Foto: ANP)

De mooiste

Een medaille is mogelijk, maar goud?

Weet jij nog waar je was op 20 februari 2010 om 03:05 uur? Het werd de heroïsche nacht van Mark Tuitert. De eerste keer dat Nederland goud wint op het koningsnummer. De schaatser uit Holten staat in zijn jeugdjaren te boek als het grootste talent ter wereld, maar komt pas laat tot wasdom. Die februarinacht in Vancouver gebeurt er iets wat niemand verwacht. Een medaille is mogelijk, maar goud? Nee, die plak lijkt op de 1.500 meter voorbehouden aan de ongenaakbare Shani Davis. Tuitert was de grote underdog.

Race van zijn leven

De Holtenaar rijdt echter de race van zijn leven op de Richmond Olympic Oval en klokt in de zeventiende rit een tijd van 1.45,57. Baanrecord! De snelste tijd ooit op een laaglandbaan. Maar of het genoeg is voor goud? Dat moet nog blijken. Davis is dat seizoen oppermachtig en schrijft maar liefst vier van de vijf wereldbekerwedstrijden op zijn naam. De Amerikaan verkeert dus in bloedvorm en heeft recent nog een wereldrecord op zijn naam gezet. De topfavoriet voor het hoogste eremetaal, samen met landgenoot Chad Hedrick.

Koning van de Schaatsmijl

En dan begint het lange wachten voor Tuitert. Seconden lijken uren te duren. Langs de baan heeft Tuitert het al vlug door: Hedrick gaat het niet halen. Maar het grootste kanon uit de Verenigde Staten moet dan nog komen. De spanning is om te snijden. Davis rijdt op hetzelfde schema als Tuitert. Tot de laatste ronde. Davis stort in elkaar en komt na 1.46,10 over de streep. Tuitert valt in de armen van zijn coach Jac Orie: de Koning van de Schaatsmijl komt uit Holten.

De comeback

‘Bokito’

Afgeschreven. Wordt niet meer wat. Zijn beste tijd gehad. Zomaar een greep uit de woorden als het meer dan een decennium terug over Stefan Groothuis gaat. De geboren Wierdenaar belandt in een diep dal, maar beschikt over een geweldige eigenschap: karakter. Bokito, zoals zijn bijnaam luidt vanwege zijn enorme kracht en power, weet het zeker: ook op 32-jarige leeftijd kan hij nog altijd met de besten mee op zijn afstand, de 1000 meter.

Dicht bij zelfmoord

Het moet voor Groothuis de kroon worden op een leven lang volhouden, knokken en nooit opgeven. Want tussen 2008 en 2011 beleeft hij niet de beste periode uit zijn leven. Groothuis zadelt zichzelf op met de aankoop van een veel te duur huis. Hij wil dat zijn familie het goed heeft. Het werd hem bijna fataal. Groothuis raakt het spoor bijster en is ‘best dicht bij zelfmoord’. Er is geen uitweg meer, denkt hij. Toch komt het schaatskanon erbovenop.

Gouden beloning

En hoe! Na een seizoen vol tegenslag staat Groothuis er wanneer hij er moet staan: op het olympisch kwalificatietoernooi eind 2013. Het is het begin van enkele knotsgekke weken. En die eindigen pas als hij met olympisch goud om zijn nek op hoogste schavot staat in Rusland. De beloning voor altijd door blijven gaan. Want in Sotsji vallen uiteindelijk alle puzzelstukjes in elkaar. Groothuis verscheurt de concurrentie. Het zilver gaat naar de Canadees Denny Morrison en Michel Mulder uit Zwolle wordt derde.

Stefan Groothuis juicht nadat hij goud heeft gewonnen op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen (Foto: ANP)

De beste

Drie keer goud

De meningen zullen verschillen, maar dat Jorien ter Mors tot de succesvolste olympiërs van ons land behoort staat buiten kijf. In haar prijzenkast hangen maar liefst drie gouden plakken. Het zegt veel dat de Enschedese in 2014 de vlaggendraagster was van Nederland bij de Olympische Spelen in Rusland.

Unieke prestatie

En ze leverde een unieke prestatie. Ter Mors is de eerste vrouw die erin slaagde medailles te winnen in twee verschillende sporten op dezelfde Winterspelen. De Tukker wint in 2018 in Zuid-Korea goud op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen en voegt daar brons aan toe bij het shorttrack op de aflossing. Een succesvolle tweede poging op de dubbel. Vier jaar daarvoor in Rusland wordt ze olympisch kampioen op de 1500 meter op de langebaan, maar eindigt ze als shorttracker telkens net naast het podium. Toch vertrekt Ter Mors uit Sotsji met twee keer goud op zak. Samen met Lotte van Beek en Ireen Wüst is de Twentse oppermachtig op de ploegenachtervolging.

Vuur gedoofd

Eind vorige maand liet Ter Mors weten haar schaatsen aan de wilgen te hangen. “Het vuur om te strijden voor het hoogst haalbare is gedoofd. Ik ben en blijf de schaatssport heel mooi vinden en doe het nog met liefde. Op topniveau moet ook de drive er zijn om alles te geven. Die is er niet meer”, waren de laatste woorden van Ter Mors als topsporter.

Wennemars en Smit

Ze pakten geen goud, maar vertegenwoordigen Overijssel wél succesvol op de Winterspelen: Erben Wennemars en Gretha Smit.

Wennemars uit Dalfsen veroverde tweemaal brons (1000 meter en ploegenachtervolging) bij de Spelen van Turijn, in 2006. Inmiddels timmert zijn zoon Joep Wennemars flink aan de weg, met wereldtitels bij de junioren.

Smit, afkomstig uit Rouveen, werd in 2002 bij de Spelen van Salt Lake City tweede op de 5000 meter. Een zilveren plak dus. Smit nam ook deel aan de 3000 meter, maar werd vierde en eindigde dus net buiten het podium.