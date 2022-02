Protest in Twente tegen Noordtak Betuweroute, omwonenden starten petitie

Het spoornetwerk in Nederland raakt langzaam overbelast. De verwachting is dat het vanaf 2030 écht gaat knellen, en dat is precies de reden waarom de plannen voor een Noordtak van de Betuweroute weer afgestoft zijn. Tot groot ongenoegen van de regio Twente.

"Het is niet de vraag of 'ie er komt, maar hoe", opperde VVD-Kamerlid Fahid Minhas vorige week in De Gelderlander. Het Kamerlid is er zeker van, maar in Twente zijn de dat allerminst. "Wij zijn fel tegen", reageert Maurits Sanders van de werkgroep tegen de Noordtak van Betuweroute. Hij lanceert vanavond met anderen een de website geennoordtak.nl om aandacht te vragen voor de mogelijke komst van de spoorlijn.

Havens in het westen

Met een petitie op de website wil Sanders de inwoners van Twente oproepen om een tegengeluid te laten horen. "Dit is hét moment om in actie te komen. Nu wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan en zijn we er nog op tijd bij."

De Tweede Kamer stemde in november vorig jaar voor dat onderzoek. De Noordtak zou vanuit de Achterhoek via Haaksbergen, Boekelo en Hengelo naar de Duitse grens moeten gaan. Zo worden de havens in Amsterdam en Rotterdam verbonden met het achterland.

Al jaren wordt er gesproken over een Noordtak van de Betuweroute. In 2010 zei toenmalig gedeputeerde Job Klaasen dat een nieuwe lijn nodig was, omdat bestaande sporen al 'vol' waren. Toen ging het om een spoorlijn die van Duiven tot Oldenzaal zou moeten lopen en dan de grens overgaan.

Natuurgebieden

De Noordtak via Haaksbergen is overigens niet de enige optie. Ook de IJssellijn, via het bestaande spoor van Deventer naar Hengelo en de Twentekanaallijn via het bestaande spoor van Zutphen naar Hengelo blijven opties.

Volgens Sanders is duidelijk dat de Tweede Kamer voorkeur heeft voor de nieuw aan te leggen lijn via Haaksbergen en Boekelo. "En daarmee ga je dwars door natuurgebieden. En dan hebben we het nog niet eens over de overlast voor omwonenden."

Het doel? "De politiek er van overtuigen dat dit plan geen goed idee is. Laat ze hier maar een kijkje komen nemen!"