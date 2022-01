Anas Ouahim laatste aanwinst Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft zich versterkt met Anas Ouahim. De aanvallende middenvelder komt over van SV Sandhausen en tekende voor 2,5 jaar in Almelo.

"Heracles Almelo is een club waar ik de volgende stappen in mijn carrière kan zetten", zegt de in Duitsland geboren Marokkaan. "Ik heb niet voor niets voor een langere verbintenis gekozen. Ik denk echt dat er hier iets moois kan ontstaan. Met mijn individuele kwaliteiten wil ik een bijdrage aan de doelstellingen van het team leveren. Het is aan de trainer of ik in de basis kom te staan, maar dat is absoluut mijn eigen doel."

Intensief gevolgd

Technisch directeur Tim Gilissen over de nieuwste aanwinst: "Met name in zijn tijd bij VfL Osnabrück heeft onze scouting Anas intensief gevolgd en is hij vaak positief opgevallen. Daarna heeft hij nog de stap gemaakt naar de 2. Bundesliga. Hij kwam nu vrij en gezien de ontwikkelingen aan onze kant was dit het moment om hem aan te trekken."