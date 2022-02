'Alles volgens de regels, toch wordt onze vergunning aangevochten': melkveehouders Rouveen in grote onzekerheid

"Je schrikt heel erg als ineens zo'n brief op de mat ligt. Wij hebben alles volgens de regels gedaan. Anders hadden wij toch geen vergunning gekregen voor deze uitbreiding. Ik vraag mij af waarom dit kan." Alinda Boesenkool-Hol durft niet te te denken aan mogelijke gevolgen van het aanvechten van de vergunning. Zij en haar man Jeroen zitten samen met vader Peter Hol in een maatschap. Het jonge gezin met twee kinderen en een derde op komst ziet toekomst in de boerderij en wil graag verder boeren.

Onrecht

Uitbreiding van het aantal melkkoeien van 95 naar 125, meer grond aankopen zodat ze grondgebonden kunnen werken en de vereiste emissiearme stalvloer die in de uitbouw kwam te liggen. Jeroen Boesenkool begrijpt niet waarom MOB de pijlen richt op hun bedrijf, of op die van collega's.

"Ik krijg er een groot gevoel van onrecht van, als ik er zo met jou over praat word ik zelfs een beetje boos. Wat meer hadden wij moeten doen? De vloer stond op de lijst met toegestane vloeren. In de vergunning die er lag zat veel meer stikstof-ruimte, na aanpassing van de vergunning voor de uitbreiding hebben wij zelfs stikstofruimte ingeleverd. Prima, als wij zo verder konden boeren gingen wij daar mee akkoord. En Overijssel ook, anders gaven ze ons toch geen groen licht. Wat vergund is, is vergund, we moeten toch met elkaar naar een toekomst toe."

Marathonzittingen

De komende tijd voert MOB voor de rechtbank in Zwolle marathonzittingen tegen 33 boeren waarin handhaving door de provincie Overijssel wordt geëist. Naast de, volgens de milieuorganisatie, onterecht verleende vergunningen komen ook zogeheten PAS-melders aan bod.

PAS-melders zijn ondernemers die in het verleden voor een kleine aanpassing of verhoging van stikstofuitstoot geen vergunning nodig hadden, maar alleen een melding. Vooruitlopend op positieve effecten van maatregelen op kwetsbare natuur werd met een PAS-melding toestemming gegeven voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. De Raad van State veegde in 2019 deze methode van tafel. De PAS-melders wachten al ruim twee jaar op legalisatie van hun 'melding'. Het ministerie van Landbouw heeft namelijk na de uitspraak van de Raad van State toegezegd dat deze ondernemers gelegaliseerd worden, omdat zij toen ter goeder trouw handelden. Maar dat kost tijd, te veel tijd zegt MOB. In Overijssel zijn zo'n 400 PAS-melders die sinds mei 2019 in onzekerheid zitten. Daarvan zijn 300 ondernemers agrarische bedrijven.

Gesjoemel

Milieuorganisatie MOB, Mobilisation for the Environment, van Johan Vollenbroek stelt dat de emissiearme stalvloer die ook in de uitbreiding van de melkveestal in Rouveen ligt een 'tovervloer' is die niet voldoet aan de voorgerekende eisen. De rekensom die aan de verleende vergunning ten grondslag ligt 'rammelt aan alle kanten' en dus stoot het melkveebedrijf van maatschap Boesenkool-Hol meer stikstof uit dan is vergund. Dit staat in het betoog van advocaat Wösten van MOB. Hij noemt het 'gesjoemel' en wil dat de rechtbank de vergunning intrekt, omdat er aannames inzitten die achterhaald zijn.

Emotioneel

De normaal zo rustige Jeroen krijgt het te kwaad als hij nadenkt over de vraag; wat als de vergunning wordt ingetrokken en de rechtbank MOB gelijk geeft.

"Ik durf er niet aan te denken, mijn twee kinderen zijn nu al boer in hart en nieren. Het is een manier van leven. Ik begrijp gewoon niet dat dit zomaar kan."