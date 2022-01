Keeper Hengelman naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Nick Hengelman. De 32-jarige keeper uit Glanerbrug tekent in Deventer een contract tot het einde van het seizoen.

Hengelman speelde het afgelopen half jaar in Bulgarije bij OFK Pirin, maar daar werd zijn aflopende contract deze winter niet verlengd. Eerder keepte Hengelman bij Heracles Almelo, AGOVV, Vitesse, Achilles'29, FC Oss, FC Twente, Ajax Cape Town en Jong Ajax.

Derde doelman

Go Ahead Eagles moest op zoek naar een nieuwe keeper, omdat het contract van Warner Hahn deze week na onderling overleg werd ontbonden.

Hengelman wordt in Deventer de derde doelman, want Andries Noppert blijft voorlopig de eerste keus van trainer Kees van Wonderen en Job Schuurman is de eerste stand-in.

Geen storende factor

"Ik weet dat ik niet gehaald ben als eerste keeper", beseft Hengelman. "Aan mij de taak om het team zoveel mogelijk te helpen waar dat mogelijk is. Je moet als reservekeeper geen storende factor in de groep zijn en mensen die me kennen weten dat ik dat niet ben. Het gaat om het team. Maar het blijft topsport, hè? Daarin is geen enkele positie een zekerheid. Ik ga er gewoon een goede dosis concurrentiestrijd tegenaan gooien en zien waar het schip strandt. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in."