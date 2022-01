Samuel Armenteros opnieuw terug naar Heracles Almelo: "Ik kom weer thuis"

Armenteros speelde van 2009 tot 2013 ook al bij Heracles. De spits kwam toen tot 32 doelpunten en 21 assists in 109 wedstrijden voor de Almelose club. Daarmee verdiende de spits een transfer naar RSC Anderlecht. Via Feyenoord, Willem II en FK Qarabag kwam hij terug bij Heracles Almelo. Het werd weer een succesvolle peridoe: in het seizoen 2016-2017 scoorde hij in 21 keer in 32 officiële duels. Daarna vertrok hij naar het Italiaanse Benevento Calcio Later speelde Armenteros ook voor Portland Timbers (VS), FC Crotone (Ita) en Fujairah SC in de Verenigde Arabische Emiraten.

Wedstrijdfit worden

"We hebben regelmatig contact met oud-spelers van de club, zo ook met Samuel", reageert technisch directeur Tim Gilissen van Heracles. "Hij heeft het afgelopen half jaar niet gespeeld, maar wil graag weer voetballen. Hij kent de club goed en wij weten wat hij in zijn mars heeft. Hij gaat samen met de staf aan de slag om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden."

Armenteros kijkt uit naar zijn hernieuwde terugkeer in Almelo, zo laat hij weten in een eerste reactie: "Ik wil graag alle fans van Heracles Almelo laten weten dat ik weer thuis kom. Ik heb er superveel zin in om weer te kunnen en mogen voetballen. Ik kan niet wachten om voor een vol Erve Asito te spelen. Tot snel!"

Scorend vermogen

Heracles Almelo kan zijn scorend vermogen goed gebruiken. De ploeg van trainer Frank Wormuth scoorde pas 22 keer in twintig wedstrijden en zag clubtopscorer Delano Burgzorg deze week vertrekken naar het Duitse FSV Mainz 05.