PEC Zwolle huurt rechtsback Anderson van Lazio Roma

Anderson is een Nederlandse speler met een Jamaicaans paspoort. Hij begon met voetballen bij AFC in Amsterdam en speelde later in de jeugd van Ajax. Via AZ en Cambuur belandde de Amsterdammer vervolgens in Italië, waar hij voor Bari ging spelen. In 2018 maakte Anderson de overstap naar Lazio Roma, dat hem verhuurde aan Salernitana en Cosenza.

Uitzicht op speeltijd

"Ik hoefde niet lang na te denken toen het voorstel kwam om voor PEC Zwolle te gaan spelen", reageert Anderson. "De Eredivisie is een mooie competitie, waar ik al even aan heb mogen ruiken. Bovendien is er bij PEC Zwolle uitzicht op speeltijd en kom ik in een team met een heel helder doel. De trainer is duidelijk in wat hij verwacht, ik hoop veel te spelen en de club in de Eredivisie te houden.”