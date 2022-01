Enschede maakt einde aan 'exorbitante' beloningen voor bestuurders: "Hopelijk volgen meer gemeenten"

Er moet een einde komen aan 'exorbitante' vertrekregelingen binnen de gemeentelijke overheid. Ook mogen externe bestuurders, die door de overheid worden ingehuurd, niet meer verdienen dan interne bestuurders. Dat vindt de raad in Enschede, dat met een unaniem ingestemd raadsvoorstel een voorbeeld wil stellen voor andere gemeenten in Overijssel.

Het amendement van CDA-raadslid Ayfer Koç werd maandagavond ingediend naar aanleiding van een evaluatie over de beloningen binnen overheidsorganisaties waar de gemeente Enschede mee samenwerkt.

Bij Koç stond de vertrekregeling die Rob Toet in 2020 kreeg bij het Gemeentelijk Belasting Kantoor (GBT) nog vers in het geheugen. Het vertrek van de oud-directeur kostte de overheidsorganisatie bijna 220.000 euro, terwijl Toet een paar maanden later weer opdook als gemeentesecretaris in Haaksbergen. "Dat mag echt niet meer gebeuren", vindt Koç.

Externe basis

Nu is het wettelijk zo geregeld dat bestuurders in de publieke sector meer kunnen verdienen als ze op externe basis werken, dus worden ingehuurd. Zo kon Coen Aalders als interim-directeur van de Regio Twente ruim 220.000 euro per jaar verdienen.

"Wij willen dat de bezoldiging voor externe mensen gelijk wordt gesteld aan dat van mensen die intern bij een overheidsorganisatie werken", zegt Koç. In dat geval zou Aalders ruim 20.000 euro per jaar minder hebben verdiend.

Lokaal beleid

Enschede gaat via bijvoorbeeld lokaal beleid proberen om hoge (top)inkomens in te perken. "De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om beloning van topbestuurders", vindt Koç.

De raad van Enschede stemde maandagavond unaniem in met het amendement van CDA-fractievoorzitter Koç. De raad hoopt dat andere gemeenten in Overijssel het voorbeeld van Enschede volgen. Wethouder June Nods (Financiën) werd opgeroepen om daarover in gesprek te gaan met collega-gemeenten.