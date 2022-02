Programma: Eredivisie en amateurvoetbal is terug

Betaald voetbal

Na een week zonder voetbal in de Eredivisie, komen de clubs komend weekend weer in actie. Op zaterdag staat het duel in de subtop tussen FC Twente en Vitesse. PEC Zwolle neemt het die avond op tegen NEC. Op zondag gaat Go Ahead Eagles naar FC Groningen en Heracles Almelo naar Ajax.

Amateurvoetbal

Ook het amateurvoetbal is dus terug door de versoepelingen van het kabinet. De eerste twee weken is er inhaalvoetbal. De enige club bij de landelijke amateurs die in actie komt komend weekend is DETO. Het speelt thuis tegen HZVV in de zaterdaghoofdklasse.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat na de bekerronde de Eredivisie weer op het programma. Koploper FC Twente neemt het vrijdag thuis op tegen Feyenoord en PEC Zwolle is deze speelronde vrij.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen twee keer. Vanavond staat de return in de beker bij Donar op het programma. Het eerste duel ging met 85-73 naar de ploeg uit Groningen en dus moet Landstede aan de bak. In de BNXT League gaat de ploeg zondag op bezoek bij koploper Heroes. De vrouwen van Jolly Jumpers zijn deze week vrij.

Handbal

In de handbaleredivisie komen de drie Overijsselse clubs op zaterdag in actie. Kwiek ontvangt Quintus, Borhave speelt bij Volendam en DSVD bij mede-laagvlieger BFC.

Volleybal

In de Eredivisie staat zaterdag het Overijsselse duel tussen Regio Zwolle en Eurosped zaterdag op het programma. Set-Up'65 speelt thuis tegen VCN en Apollo 8 gaat zondag op bezoek bij Team22.

Waterpolo

Voor de waterpolomannen en vrouwen van Het Ravijn staat zaterdag een thuisduel op de rol. De mannen ontvangen ZPB en de vrouwen ZVL.