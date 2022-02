Waterschap Vechtstromen helpt met puurwaterfabriek bij vervuiling Twentse bodem: “Kan in mijn ogen niet doorgaan"

Waterschap Vechtstromen is 100 procent eigenaar van de puurwaterfabriek NieuWater BV in het Drentse Nieuw-Amsterdam. Het ultraschone water dat daar wordt gemaakt, wordt verkocht aan de NAM voor de oliewinning in Schoonebeek. Het gaat dagelijks om 3 miljoen liter, dat als stoom de grond in wordt gebracht om de olie vloeibaar weer omhoog te krijgen. Bovengronds wordt de olie gescheiden en het resterende chemische afvalwater gaat in Twente de bodem in.

Een klein deel van het bestuur van Waterschap Vechtstromen wil dat de levering van puur water aan de NAM wordt opgeschort, totdat duidelijk is of er alternatieven zijn om het afvalwater te verwerken.

Erik Jan Meijboom van 50Plus is één van hen en ook Ton Schoo van de Ouderenpartij wil dat. Schoo en Meijboom vinden het ethisch en moreel niet te verantwoorden dat het waterschap directe partner van de NAM is en tegengesteld van haar taak opereert.

Van vuil naar schoon en niet andersom

"De taak van het waterschap is van vuil water schoon water te maken en daar zijn we op grote schaal ook succesvol mee bezig. Behalve voor die enorme hoeveelheid water die van de NAM afkomt. We hebben een rare band met de NAM, want wij leveren dat water zelf." Meijboom vindt het jammer dat dat gebeurt, "want dat zou eigenlijk niet moeten. We moeten eerst zien wat we met het water doen, voordat we het vies maken."

Het giftige water gaat via een transportleiding van de oliewinning naar putten in Twente. Daar is het terechtgekomen in oude lege gasvelden onder Mander, Tubbergen, Ootmarsum, en Oldenzaal. In Rossum ligt een verdeelpunt, daar is ook de injectieput die na jaren water pompen gescheurd bleek en daarna opvallend snel hermetisch is afgesloten. De NAM is bezig met een afrondende rapportage, een second opinion is inmiddels niet meer mogelijk.

"Een Kamermeerderheid wil dat het stopt, de provincie Overijssel en zeven Twentse gemeenten waar het afvalwater wordt gedumpt willen ook dat het stopt. Het kan toch niet zo zijn dat we dan als waterschap maar blijven helpen om iedere dag met drie miljoen liter de Twentse bodem te vervuilen? Dat kán in mijn ogen niet doorgaan."

Olieleiding door het Schoonebeekse land (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

Integriteit

Erik Jan Meijboom is niet alleen waterschapsbestuurder, hij was tot vijf jaar geleden lid van de Onderzoeksraad voor integriteit bij de overheid. Hij vindt dat zijn waterschap op verschillende aspecten zou moeten nadenken over verbintenis met de NAM.

De vervuiler betaalt, zo is het geregeld in Nederland. De enige uitzondering daarop is de NAM. Erik Jan Meijboom, waterschap Vechtstromen algemeen bestuur 50 Plus

"De Nederlandse Aardolie Maatschappij hoeft zijn vervuilde water niet te reinigen én die hoeft er niet voor te betalen. Als enige, dat is een hele interessante positie." De Ouderenpartij en 50Plus en een aantal andere partijen zouden willen dat de levering van water aan de NAM stopt, totdat een zuiveringstechniek is gekozen om het afvalwater te verwerken.

'Geheime documenten'

Een ander aspect waarop Meijboom ingaat, zijn de zogenoemde geheime stukken bij de overeenkomst over de levering van dat water. Het dagelijks bestuur heeft bepaalde achterliggende documenten, die deel uit maakten van de onderhandelingen over het contract, nog niet vrij gegeven terwijl het waterschap dat gezien haar publieke taak wel zou moeten.

"Het waterschap verdient veel geld hiermee terwijl we er ook een lening van 10 miljoen euro voor hebben afgesloten. In die documenten staat beschreven hoe we het geld voor die lening bij de Nederlandse Waterschapsbank gaan terugverdienen. Dat contract is voor een groot gedeelte nog geheim en dat vind ik jammer. Ik vind dat die geheimhouding er best af zou kunnen."

Geen meerderheid

Meijboom lijkt geen gehoor te vinden bij de grote partijen in het waterschapsbestuur, hoewel het verband tussen de NAM en waterschap Vechtstromen wel een precaire kwestie wordt genoemd. Maar zover als Erik Jan Meijboom en collega Ton Schoo willen gaan, dat willen de grote partijen zeker niet. Jan Nicolai is fractievoorzitter van de belangrijkste partij in het waterschap, Water Natuurlijk. Nicolai noemde Meijboom al een populist.

De bestuursvergadering van waterschap Vechtstromen is aanstaande woensdagavond 16 februari.