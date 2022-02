Holtenaar verdacht van seksueel misbruik buurmeisje: "Het begon met een knuffel"

Hij was een vaderfiguur, die advies gaf en met wie ze op vakantie ging. Maar deze 'vaderfiguur' uit Holten had ook seks met zijn 15-jarige buurmeisje, zegt het OM. Toen dit uitkwam, zou hij de buurt hebben verteld dat zij hém verleidde; roddels die haar flink beschadigden. Het OM eist 3 jaar cel en 15.000 euro schadevergoeding.

Het misbruik zou tien jaar geleden hebben plaatsgevonden. In 2020 deed de inmiddels volwassen vrouw aangifte bij de politie.

Ongemakkelijke omhelzing

Als tiener kwam ze regelmatig bij de buurman over de vloer. Daar paste ze soms op de kinderen en hielp mee in de huishouding. Toen ze in 2012 last kreeg van lichamelijke problemen, hielp hij met advies en therapie. Ze ging in 2012 zelfs mee met het gezin op vakantie in het buitenland.

Daar gebeurde voor het eerst iets waar ze wat ongemakkelijk van werd. Een knuffel die net iets meer leek dan een 'vaderlijke', geruststellende omarming. Uiteindelijk komt het tot seks tussen de dan 42-jarige Holtenaar en zijn buurmeisje. En het bleef niet bij die ene keer, zegt het OM.

15 of 16 jaar?

In de aangifte beschrijft het buurmeisje tot in de kleinste details waar en hoe het gebeurde. Als haar buurman alleen in huis was, of achter in zijn bestelbus.

De Holtenaar houdt tijdens de zitting eerst zijn kaken stijf op elkaar. Bij de politie vertelde hij dat hij verliefd was geworden op het meisje. Uiteindelijk kwam het volgens hem één keer tot seks. Volgens hem was hij toen 42 en zij 16. Een belangrijk verschil: seks met een 15-jarige wordt zwaarder bestraft.

Hoge telefoonrekening

De echtgenote van de verdachte kwam erachter dat iets speelde door een hoge telefoonrekening. Ze confronteerde haar man, die bekende dat hij inderdaad seks had gehad, maar dat zij degene was die hem verleidde. Hij kon 'geen weerstand bieden', was zijn verklaring.

Met dat verhaal gingen de buurman en zijn vrouw naar de ouders van het meisje. Ze zouden haar eerst onder druk hebben gezet die lezing te bevestigen. Vervolgens werd deze roddel rondgesproken in de buurt, waar het slachtoffer veel last van ondervond.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.