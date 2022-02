Stikstofbeleid hét hoofdpijndossier van provincie: "Ondanks regels geen afname stikstof"

Een ambtelijke werkgroep van de provincies heeft de maatregelen en cijfers van het stikstofbeleid doorgerekend en komt dat de conclusie dat zelfs een toename van de stikstofneerslag niet is uit te sluiten. Met andere woorden: zelfs met beperkingen wordt het in bepaalde gevallen alleen maar erger met de stikstof in de natuur.

Dat rapport van de ambtenaren was van de zomer al opgesteld, maar is nu pas gepubliceerd. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet onder leiding van VVD-minister Christianne van der Wal er landelijk mee aan de slag gaat.

Hoofdpijndossier

Het stikstofbeleid is nu al hét hoofdpijndossier voor de provincie. 'Het is een ontzettend complexe materie. We moeten zorgen dat de natuur herstelt, maar tegelijkertijd ook vergunningen afgeven", aldus een woordvoerder van het IPO. "Het is heel moeilijk daar de goede balans in te vinden en dat laat het rapport ook zien."

Het probleem zit hem vooral in het fenomeen salderen, het gebruiken van stikstofruimte dat eerder was vergund maar ingezet kan worden voor nieuwe activiteiten, Dat kan binnen hetzelfde bedrijf, maar ook via een deal tussen verschillende bedrijven.

Als het ene bedrijf stikstofruimte gebruikt van een ander bedrijf, dan wordt de gesaldeerde stikstofruimte bewust gereduceerd met dertig procent. Dat zou moeten leiden tot minder vervuiling van de natuur, maar in de praktijk valt dat zwaar tegen.

Harde keuzes maken

De stikstofdepositie op de natuur neemt al jaren toe. De huidige keuzes van het stikstofbeleid en in combinatie met het afgeven van vergunningen zijn volgens de werkgroep ambtenaren gericht op het niet verder laten toenemen van de stikstofuitstoot, maar zouden eigenlijk gebaseerd moeten zijn op het afdwingen van een stikstofvermindering. In dat laatste geval zijn nieuwe, aanvullende regels noodzakelijk.

De meeste vergunningen waarin het salderen een rol speelt zijn van boerenbedrijven. Dat betekent dat vooral in de agrarische sector vergaande maatregelen dreigen als de provincies er voor kiezen het stikstofbeleid verder aan te scherpen.

Waar gaat het mis?

Wat gaat er dan nu nog fout in het huidige stikstofbeleid? In mei 2019 maakte de Raad van State een einde aan het tot dan toe geldende Nederlandse stikstofbeleid. De natuur werd niet voldoende beschermd en de biodiversiteit verslechterde. Door het vonnis kwamen talloze bouwprojecten stil te liggen.

Om deze projecten op gang te helpen is een ingewikkeld systeem opgetuigd waarbij op allerlei manieren naar stikstofruimte wordt gezocht. Provincies maken nu bij het afgeven van vergunningen gebruik van de stikstofruimte van reeds gestopte boerderijen en fabrieken die al langer gesloten gesloten zijn. Dit leidt soms tot meer stikstofneerslag op natuurgebieden die al in zeer slechte staat verkeren.

En dat moet dus met aanpassing van het beleid voorkomen worden.