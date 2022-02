Long-covidpatiënten vallen tussen wal en schip: "Deze mensen moeten geholpen worden"

Laura Israëls uit Kampen werkte in het onderwijs en kreeg in maart 2020 corona. In eerste instantie werden haar klachten niet juist vastgesteld, want in die eerste golf werd er niet getest. Maar nu, twee jaar later, is het overduidelijk: ze heeft long covid.

"Het is dat ik zo'n schat van een dochter heb," zegt Israëls. "Ze kwam zes maanden bij me wonen om me te helpen, want ik kon he-le-maal niets." Door de slepende ziekte heeft Israëls constant te weinig zuurstof in haar bloed. Dat kan soms een tekort van wel vier of vijf procent zijn.

Loodzwaar

"Ik heb erg veel last van vermoeidheid. Ik moet constant opletten wat ik aan energie 'uitgeef'. Ik slaap ook elke dag overdag minstens een uur." Maar wat haar het zwaarste valt, is de zogenoemde brainfog. "Dat tast je geheugen aan en ook het vermogen om de juiste woorden te vinden."

Voor iemand die daarvoor biologieles gaf op scholen en examens nakeek, is dat een zware tegenvaller. "Het is nu ook vooral heel zwaar, omdat ik nog steeds nauwelijks iets kan doen. Als ik naar mijn dochter op bezoek wil, ben ik de dag erna helemaal gesloopt."

Strijd

Israëls werd dan ook recentelijk door het UWV honderd procent afgekeurd, wat ook betekent dat ze haar baan kwijtraakt. En dat na een lange periode die ze als een strijd ervoer. "Dokters die me in eerste instantie niet geloofden en zeiden dat het een burn-out was."

Ook zei een longarts dat 'het zuurstofmetertje wel stuk zou zijn', in plaats van dat hij de gemeten waarden in Israëls bloed geloofde. "En dan zegt de overheid dat fysiotherapie voor mensen zoals ik beschikbaar is, maar dan wel alleen als je een dure aanvullende verzekering hebt. Die ik dus niet heb. Nu Ik heb het gevoel dat ik steeds alles zelf heb moeten oplossen", vertelt ze.

Israëls weet dat er velen zijn zoals zij. Ze zit in een Facebookgroep met lotgenoten. Recentelijk vroeg de FNV aandacht voor zorgmedewerkers die door long covid uitvallen. "Er zijn veel meer mensen die hiermee zitten."

Tussen wal en schip

De Algemene Onderwijsbond erkent dat ook veel mensen in het onderwijs door long covid tussen wal en schip dreigen te vallen. In een schriftelijke verklaring stelt de bond dat ze net als de FNV ook voor docenten een vangnet wil.

"Het is afschuwelijk voor alle mensen met long covid-klachten. Juist vanwege hun inzet voor leerlingen en studenten zijn ze doorgegaan en nu worden ze met deze vreselijke gevolgen geconfronteerd. Op dit moment onderzoeken wij of het mogelijk is om net zoals de FNV - die dit probeert voor het zorgpersoneel - een collectieve regeling voor alle mensen in het onderwijs te krijgen met long covid. Deze mensen moeten geholpen worden."

Maar zelfs dan zijn er nog veel meer mensen zoals Laura die door long covid nu pas echt de grote schade ervaren en door arbeidsongeschiktheid een grote inkomensval maken. In november van vorig jaar stond de teller al op ruim 70.000 mensen die door deze langdurige aandoening worden getroffen.