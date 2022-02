OM eist boete van 750.000 euro voor Nobian: zoutbedrijf overtrad milieuregels

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een geldboete van 750.000 euro tegen Nobian uit Hengelo. Het zoutbedrijf zou in de periode van 2015 tot en met 2018 de milieuregels hebben overtreden. Volgens de officier van justitie lag de focus van Nobian in die periode vooral op de winning van zout en veel minder op de mijnveiligheid.

Het OM verwijt Nobian dat het een ernstige vervuiling niet tijdig meldde aan het Staatstoezicht voor de Mijnen. Ook werden er volgens het OM geen maatregelen getroffen om schade aan de bodem te voorkomen. Verder vindt het OM dat Nobian EU-regels overtrad bij het gebruik van diesel voor de zoutwinning en bij de opslag van diesel in een caverne (zoutgat).

Ook hier nam het bedrijf geen maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen. Dit is volgens het OM in strijd met de Mijnbouwwet en met de zogenaamde REACH-regelgeving van de Europese Unie.

REACH is een Europees besluit dat gaat over de productie van en de handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Dit besluit geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Dieselolie speelt bij de winning van zout een belangrijke rol. De gebruikte diesel zorgt er voor dat de bovenste laag (het dak) van het zoutgat waaruit het zout is gewonnen stevig blijft. Als er geen diesel of iets anders wordt gebruikt, zou het zoutgat instabiel zijn of kunnen worden.

Het winnen van zout kan volgens het OM op minstens twee manieren schadelijk zijn voor de omgeving. Zout of andere stoffen kunnen bij het verpompen van de zoutoplossing van de winplaats naar de fabriek in de bodem lekken of er kan iets anders gebeuren met de stoffen die worden gebruikt. Daarnaast kan er ook schade ontstaan door bodembewegingen als gevolg van de zoutwinning.

Op haar website beschrijft zoutbedrijf Nobian hoe het zout uit de Twentse bodem wordt gehaald. "In Twente bevindt de zoutlaag zich relatief dicht bij de oppervlakte op een diepte van 400-500 meter. Dit zout wordt gewonnen door middel van oplosmijnbouw, waarbij in het winningsgebied met pekel gevulde holle ruimten, zogenaamde cavernes, worden gevormd. Vanuit de zoutfabriek wordt water naar de winningslocatie gepompt en onder druk in de bodem gebracht. Het zout lost hierin op en wordt als pekel (zout + water) weer naar boven gevoerd. Aan de bovenzijde in de caverne, op het pekelwater, wordt tijdens de winning een dun laagje diesel van enkele millimeters aangebracht. Hiermee wordt het zoutdak van de caverne beschermt en de vorm van de caverne gestuurd tijdens het uitlogen."

“De stoffen die centraal stonden bij de behandeling in de rechtbank zijn zout en diesel", zegt de officier van justitie. Bij de zoutwinning zou Nobian dus nationale en Internationale milieuregels hebben overtreden. "Bij dit is onder andere een behoorlijk aantal lekke putten aangetroffen waar geen specifieke maatregelen waren getroffen om schade te voorkomen." Bij het bedrijf lag de focus volgens de officier van justitie vooral op de winning van het zout en veel minder op de mijnveiligheid.

Statenlid blij met onderzoek

Provinciaal Statenlid Robert Jansen van GroenLinks was aanwezig bij de rechtszitting. Hij volgt het dossier over de overtredingen bij de Twentse zoutwinner als jaren. Hij is blij dat de zaak nu eindelijk door een rechter wordt beoordeeld. "We wisten al langer dat het OM bezig was met een strafrechtelijk onderzoek, maar het duurde wel lang voordat de rechter daar een oordeel over kan vellen. Het is goed dat dit gebeurt."

Verscherpt toezicht

Nobian staat sinds 2016 onder verscherpt toezicht, nadat er meerdere lekkages ontdekt werden in het leidingnetwerk van de zoutputten naar de fabriek. Die lekkages zijn ontstaan in de jaren '80, toen de fabriek nog Akzo heette.

Het verscherpt toezicht werd keer op keer verlengd, omdat er andere problemen aan het licht kwamen zoals bodemverontreiniging en veiligheidsproblemen. In februari vorig jaar liet Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de teugels enigszins vieren, omdat het zoutbedrijf veel verbeterd heeft op het gebied van lekkages, veiligheidsrisico's en het verlaten van oude zoutputten.

750.000 euro

De eis van het OM - 750.000 euro voor het overtreden van de milieuregels - bestaat uit een voorwaardelijk deel van 250.000 euro met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank doet op 14 maart 2022 uitspraak.