Einde oceaanrace nadert: Zwolse roeiers varen met flinke zeemansbaard over de eindstreep

De strijd met de elementen, het water, de regen, de wind en de golven is inmiddels zichtbaar aan het uiterlijk van de twee heren. Zoals in het bekende zeemanslied "Al die willen te kaap'ren varen, moeten mannen met baarden zijn" hebben ze zich al 53 dagen niet geschoren. En dat is logisch, want als je zo lang met zijn tweeën in een roeiboot op de oceaan verblijft en bloot staat aan allerlei verschillende weersomstandigheden, dan biedt een flinke baard ook bescherming tegen weer en wind.

Zeemansbaarden

Want er zaten veel dagen en nachten tussen dat het gespookt heeft op de oceaan. Vorige week was er zo'n nacht, waarin het weer te onstuimig was om te roeien. Er stond een harde tegenwind, waardoor het parachute anker uit moest om niet uit koers te raken. Een stormachtige nacht waarin de Zwolse roeiers noodgedwongen binnen in de slaapcabine moesten schuilen en geen oog dicht hebben gedaan.

De weersvoorspelling voor het afleggen van de laatste loodjes lijken in dat opzicht een stuk gunstiger. De roeiers zitten sinds gisteren in een krachtige en gunstige stroming richting eindstreep. Terwijl storm Corrie over Nederland raast, hebben de Zwolse docenten een stevige passaatwind in de rug. Met windkracht 4 tot 5 maken ze op dit moment snelle meters waardoor ze mogelijk aanstaande zondag hun eindbestemming bereiken. Hieronder een korte impressie van de laatste twee weken.

Eindstreep in zicht

Ze zullen waarschijnlijk aanstaande zondag onder luid gejuich en met de gebruikelijke vuurwerkceremonie de haven binnenvaren. Opgewacht door familie en vrienden die vanuit Nederland zijn afgereisd om ze ter plekke in de armen te sluiten. Zodra ze de vaste wal bereikt hebben, zal RTV Oost de roeiers weer kunnen contacten voor een reactie op hun bijzondere avontuur.

In totaal zijn er van de 36 deelnemende boten aan de Atlantic Challenge 2021 inmiddels 24 boten gefinisht. Het spreekt voor zich dat de boten met drie, vier of vijf roeiers sneller arriveren, dan de duo's en de soloroeiers.

De andere Nederlandse boot 'Row For Impact', met daarin drie dames uit Utrecht is ook al binnen. Zij deden de oceaantocht van ruim 5.000 kilometer in 43 dagen. Ze roeiden op 24 januari de haven van Antigua binnen.

De snelste boot, en daarmee de winnaar in het overallklassement, was de Zwitserse viermansformatie die onder de naam 'Swiss Raw' de oversteek deed. Zij kwamen na exact 34 dagen, vijftig minuten en 31 seconden over de eindstreep.

