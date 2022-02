UT-studenten krijgen sleutels van 'superdeluxe' woningen in... zeecontainers

Je kan je niet aan de indruk onttrekken dat het wat weg heeft van een haven. Hoog 'opgestapelde' knalrode containers op een - nu nog - bouwplaats. Maar niets is minder waar. Het zijn 230 studentenkamers, met keukentje en badkamer.

'Hard gewerkt'

"Er ontstond afgelopen zomer een onverwachtse piek doordat er vijfhonderd extra studenten zich inschreven. Dat hadden we niet verwacht", zegt wethouder Diepemaat. "We hebben met z'n allen hard gewerkt om daar een snelle oplossing voor te vinden. Ik ben daarom erg blij dat we dit zo snel hebben kunnen regelen."

We hebben meer studenten door de Brexit Nico-Tom Pen, Universiteit Twente

Nico-Tom Pen van de Universiteit Twente is net zo trots. "We willen als Universiteit Twente aantrekkelijk zijn voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Daarom vinden we dat we er alles aan moeten doen om studenten onderdak te bieden. Hoewel wij daar natuurlijk niet verantwoordelijk voor zijn."

Tien jaar

Volgens Pen ontstond de onverwachtse groei door vier redenen. "Er is al een aantal jaren sprake van een hogere instroom. Nu komt daar nog eens de slechte doorstroming op de huizenmarkt bij. Ook kiezen internationale studenten sneller voor Nederland door de Brexit en ontstond de piek doordat studenten die vanwege corona hun inschrijving uitgesteld hadden, zich afgelopen zomer alsnog inschreven."

De 230 woningen zijn tijdelijk. Dat houdt in dat ze er maximaal tien jaar blijven staan. "Dit is echt om de 'prop uit de pijpleiding te halen'", zegt Diepemaat. "Ondertussen zijn we bezig met definitieve oplossingen. Niet alleen hier op de campus, maar ook in de rest van de stad."

In maart trekken nog eens 85 studenten het complex in, halverwege april moeten alle 230 woningen bezet zijn.