Milieu-organisatie over stikstofproces: 'Overheid is schuldig, niet de boer'

'De overheid heeft schuld aan de puinhoop die is ontstaan in de stikstofcrisis', stelt Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB. De wet- en regelgeving rammelt en daardoor zitten nu duizenden bedrijven in onzekerheid over hun verleende, dan wel nog te krijgen, natuurbeschermingsvergunning.

In zes dagen tijd daagt Mobilisation for the Environment, MOB, ruim dertig bedrijven voor de rechtbank in Zwolle. Inzet is handhaving op de in hun ogen onterecht verleende vergunningen of het te lang uitblijven van legalisatie van PAS-melders. Vollenbroek en zijn collega's procederen door zolang de stikstofwet niet naar behoren is gerepareerd.

"Alleen op deze manier kunnen wij de overheid tot handhaving en actie manen. Er wordt al te lang doorgemodderd en nu zitten we met deze enorme puinzooi. Bedrijven en boeren die te goeder trouw denken te hebben gehandeld blijken in de praktijk meer stikstof uit te stoten. De natuur heeft hier onder te lijden en schijnoplossingen zoals 'tovervloeren' werken niet. Onze rechtszaken zijn niet gericht op de boeren zelf, maar op het systeem."

PAS-melders zijn, veelal agrarische, bedrijven die onder de toen geldende wetgeving een kleine uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten konden afdoen met een 'melding' een vergunning was niet nodig. Vooruitlopend op positieve effecten van maatregelen op kwetsbare natuur werd met een PAS-melding toestemming gegeven voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. De Raad van State veegde in 2019 deze methode van tafel.

Niet gericht op individu

De rechtszaken die MOB aanspant worden in de agrarische sector gezien en gevoeld als een persoonlijke aanval. Zo schrokken Jeroen Boesenkool en zijn vrouw Alinda Boesenkool-Hol uit Rouveen enorm van de brief die ze van MOB kregen. Dat de aanpassing in hun vergunning voor uitbouw van de melkveestal volgens MOB onterecht is verleend, kwam als een totale verrassing. Het gezin voelt zich machteloos en maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de rechtszaak.

Door de juridische strijd zitten niet alleen de melkveehouders uit Rouveen in onzekerheid, het gaat om duizenden bedrijven. Vollenbroek begrijpt dat die onzekerheid 'vreet' aan gezinnen, maar benadrukt dat de rechtszaken geen aanval zijn op het individu.

"Er is bijna drie jaar na de uitspraak van de Raad van State nog geen zicht op legalisatie, ongewild zijn bedrijven hierin terecht gekomen. Maar als wij niks doen ben ik bang dat we over paar nog in zelfde illegale situatie zitten. Wij hebben niks tegen kleine boerenbedrijven. Wij willen hen niet persoonlijk raken, tenzij het mega-stallen of giga-stallen zijn, maar we moeten dit oplossen. En als er nu zaken niet kloppen, moet er gehandhaafd worden. Wij weten dat provincies dan in beroep gaan. Laten wij hopen dat er dan in die tijd wel een juridisch houdbare oplossing ligt."

In de rechtbank legde advocaat Wösten van MOB uit dat provincies het probleem alleen maar groter maken door vergunningen af te geven op basis van onzekere staltechnieken of het niet onder ogen zien van de milieudruk van bemesten en beweiden. MOB zegt dat beweiden en bemesten ongeveer evenveel stikstof uitstoot als stalemissies.

Oplossingen

Op de vraag welke oplossing MOB voor ogen heeft is Johan Vollenbroek duidelijk. "Minder dieren pakt het probleem bij de bron aan, want niet alleen het vraagstuk stikstof ligt voor. Ook de nitraatrichtlijn, waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit zijn grote dossiers en de veehouderij veroorzaakt grote milieuschade. Maar technische innovaties kunnen zeker bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot, maar niet de huidige oplossingen."

De huidige emissiearme stalvloeren noemt MOB 'tovervloeren', omdat ze niet werken zoals gedacht.

"Laat de universiteit van Wageningen met al hun kennis een echte emissiearme stalvloer ontwikkelen. Een die werkt. Nu worden vloeren gebruikt die achteraf meer stikstof blijken uit te stoten dan in de vergunning staat. Kosten om dit aan te passen kunnen niet op het bordje van de boer liggen. De overheid, de leveranciers van de vloeren, met elkaar moet worden gezocht naar een regeling. Boeren hebben vaak tonnen geïnvesteerd in iets wat achteraf niet voldoet."

Vollenbroek roept daarom boeren op om samen met MOB te werken aan het hoofdpijndossier dat stikstof heet. "Laten wij als milieuorganisatie samen optrekken met de boerenorganisaties om de overheid tot actie te dwingen. Wij willen hetzelfde, stikstof verminderen en toekomst voor de landbouw in Nederland. Want die is er."