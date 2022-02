Juniorenwereldkampioen Jade Groenewoud uit Hengelo gehuldigd op school: "Ontzettend leuk en een verrassing"

Schaatstalent Jade Groenewoud pakte afgelopen weekend liefst vier medailles en de overall titel bij de WK junioren in het Oostenrijkse Innsbruck. De 17-jarige Hengelose moest vandaag echter gewoon weer naar school en daar wachtte haar een huldiging.

"Ik kwam op school en daar stonden ze met z'n allen klaar. Dat was ontzettend leuk en een echte verrassing", zegt het talent tegenover Radio Oost. Groenewoud had niet zoveel succes verwacht tijdens het toernooi. "Ik had het niet zien aankomen. Wel gehoopt en gelukkig ging het hele weekend goed. Maar dat dit er dan uitkomt is wel ontzettend fijn."

Spannend

Het was voor de Hengelose het eerste WK. "Het was wel heel spannend. Vooral de eerste dag, maar toen eenmaal het toernooi bezig was, werd het wel beter. Volgend jaar mag ik nog meedoen en dan hoop ik dat ik mijn titel mag verdedigen."

Olympische Spelen

Vrijdag beginnen de Olympische Spelen en daarvan staat in 2026 de volgende editie op het programma. Groenewoud durft nog niet zover vooruit te kijken, maar hoopt daar natuurlijk wel bij te zijn. "Dat is nog wel heel ver weg, maar dat is wel een droom."