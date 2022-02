Verkeersboetes stijgen explosief: dit is waar je op moet letten

Gaan de nieuwe tarieven voor verkeersboetes normaal gesproken altijd het nieuwe kalenderjaar in, dit jaar gebeurt dat per 1 maart. Reden is een vertraging in de besluitvorming. "Vandaar dat het eenmalig is. Volgend jaar is dat gewoon weer per 1 januari", aldus Marloes van Kessel, woordvoerster van het parket Centrale Verwerking, het onderdeel van justitie dat zich bezighoudt met de verkeersboetes.

Overigens lekte een aantal tariefswijzigingen eerder al uit, maar officieel gaan ze dus vanaf 1 maart in.

Speerpunten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt jaarlijks met een aanpassing van de tarieven. Los van de inflatiecorrectie, waardoor een boete ieder jaar met een of meerdere euro's stijgt, heeft het ministerie vaak ook een aantal speerpunten. Vooral bedoeld om de weggebruikers bewust te maken van de ernst van bepaalde situaties.

Met mobieltje in hand

Zo is er de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor sociale media in het verkeer. Niet onlogisch dus dat de belangrijkste stijger dit jaar voor rekening komt van de automobilist die tijdens het rijden een smartphone vasthoudt.

Wie op de auto(snel)weg onnodig links blijft rijden, is daarvoor nu nog 150 euro kwijt. Vanaf 1 maart moet 220 euro worden afgetikt. En wie een zogeheten voorrangsvoertuig (zoals rouwstoet) geen voorrang verleent wordt voor 350 euro aangeslagen; dit was 250 euro.

Het onnodig gebruik maken van signalen (claxonneren bijvoorbeeld) gaat omhoog van 100 naar 150 euro. En de boete voor minderjarigen die geen autogordel dragen stijgt van 150 naar 220 euro.

Snelheidsovertredingen

De jaarlijkse inflatiecorrectie voor de verkeersboetes is gebaseerd op de consumentenprijsindex. Dit jaar komt die correctie uit op 2 procent. Wat inhoudt dat ook de tarieven voor snelheidsovertredingen omhoog gaan. Meestal beperkt zich dat tot enkele euro's; los van extreme overtredingen.

Tegenover alle verhogingen staat een aantal boetes dat dat wordt verlaagd. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats bijvoorbeeld daalt van 400 naar 310 euro. Het onnodig geluid veroorzaken met een motorvoertuig kost niet langer 400, maar 250 euro.

"Dan moet je bijvoorbeeld denken aan iemand die 's nachts onnodig de motor laat lopen", aldus zegsvrouw Van Kessel. "Dat staat dus los van de 'knalpotten' en opgevoerde brommers. Daarvoor kunnen de boetes hoger uitvallen, terwijl bovendien kan worden geëist dat het voertuig in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht."

De administratiekosten die bij iedere boete in rekening worden gebracht, blijven overigens ongewijzigd: 9 euro.

Top tien

De brancheorganisatie AutoRAI heeft behalve een overzicht van de belangrijkste tariefswijzigingen ook een top tien opgesteld van de belangrijkste verkeersboetes.

Het vaakst wordt een boete opgelegd voor het niet dragen van de autogordel, gevolgd door het in de hand houden van een smartphone tijdens het rijden. Op drie staat het negeren van het rode verkeerslicht.

Landelijk verkeersofficier

Nederland kent sinds een aantal jaren een officier van justitie, die speciaal belast is met verkeerszaken. Ooit was dit de door automobilisten zo gevreesde Koos Spee, zijn opvolger is Achilles Damen uit Almelo.

Achilles Damen uit Almelo, landelijk verkeersofficier. (Foto: Ronald Molegraaf)

Damen was voorheen openbaar aanklager bij de toenmalige rechtbank Almelo, maar sinds een aantal jaren is hij landelijk verkeersofficier. Vanavond is hij te gast in het TV Oost-programma Bij Oost Vandaag, waarin hij de nieuwe tarieven en de speerpunten van justitie nader toelicht.

Hardrijders

Overigens werd in het voorjaar van 2020 duidelijk dat de politie Oost-Nederland tijdens de coronacrisis werd geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal hardrijders. Waarschijnlijk omdat de wegpiraten vermoedden dat de politie het ten tijde van corona drukker had met andere zaken dan het verkeer.

"Het was rustig op de weg, dus het kon wel", dook volgens landelijk verkeersofficier Damen in de processen-verbaal op als een veelgebruikt excuus. Gevolg was dat het aantal rijbewijzen dat in beslag werd genomen verdrievoudigde.

Bezwaar aantekenen

Wie het niet eens is met de opgelegde boete, kan daarvoor bezwaar aantekenen bij het Centraal Justitieel Incassobureau.