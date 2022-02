Kees van Wonderen op De Oosttribune: "Ik wil een club waar ik een uitdaging zie en die bij mij past"

Hij zei gisteren niet zomaar bij de eerste de beste club te tekenen. "Ik ben niet op zoek naar een club om een club te doen. Ik wil ergens instappen, net zoals ik bij Go Ahead heb gedaan, op basis van dat ik daar de uitdaging zie en dat die club bij me past. En als dat niet komt, dan ga ik niet aan de slag." Op de optie Heracles Almelo, waar Frank Wormuth vertrekt, zei Van Wonderen dat dat niet aan de orde was.

Kritiek op spel

Go Ahead begon goed aan het seizoen en staat als promovendus knap dertiende. De laatste weken is er echter wat kritiek op het behoudende spel van de ploeg van Van Wonderen. Verslaggever Tijmen van Wissing merkt dat hij zijn ploeg wat behoudender laat spelen als er geen publiek op de tribunes zit. In onderstaande video gaat Van Wonderen daar op in.

Warner Hahn

Vorige week kwam ineens het nieuws naar buiten dat doelman Warner Hahn Go Ahead verliet. De sluitpost begon het seizoen als eerste doelman, maar raakte zijn basisplaats kwijt en besloot eieren voor zijn geld te kiezen. Van Wonderen gaf aan teleurgesteld te zijn in Hahn en ging nog iets dieper in op de situatie.