Vervoersbedrijven trekken aan noodrem vanwege overlast asielzoekers

Het zou de laatste maanden vooral een probleem zijn op en rond het station van Zwolle. Als de overheid geen actie onderneemt, wordt overlast een steeds groter probleem, vrezen de vervoerders.

Overlast door asielzoekers uit de zogeheten 'veilige landen' is overigens al langer een probleem. In eerste instantie concentreerde het zich op de spoorlijn Emmen- Zwolle. Om de overlast uit de trein te halen is daarna een buslijn in het leven geroepen die speciaal voor 'veiligelanders' gebruikt kon worden om bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel te kunnen komen. Op die buslijn hoefde geen kaartje te worden gekocht.

Speciale buslijn opgeheven

Maar de speciale buslijn werd nagenoeg niet gebruikt. Arriva meldt: "De bus reed drie keer per dag van Zwolle naar Ter Apel. Per dag maakten gemiddeld 5 tot 7 reizigers verspreid over de drie ritten, gebruik van deze bus. Er zaten ook dagen bij dat er helemaal geen reizigers mee gingen. Omdat er dus nauwelijks tot geen gebruik van werd gemaakt is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeente Emmen en Arriva besloten om hiermee te stoppen."

Overlast veroorzaakt door ontbreken vervoersbewijs (Foto: RTV Oost)

Geen kaartje

Op zich een logisch besluit, vinden Arriva en ook de NS. Maar de vervoersbedrijven verwijten de overheid dat er geen nieuwe maatregelen zijn genomen. Nu moeten die mensen weer met de trein en daarvoor moeten ze wel in bezit zijn van een vervoersbewijs.

"Wat we zien is dat het vaak mensen zijn uit een asielzoekerscentrum die geen kaartje hebben en dan vast komen te zitten op het station in Zwolle. Als ze dan aangesproken worden, kunnen er situaties ontstaan die vervelend kunnen worden", aldus Leonie Bosselaar van de NS.

Daarbij gaat het vaak om spugen en schelden, maar het kan ook verder uit de hand lopen. Volgens NS en Arriva is het ontbreken van zo'n treinkaartje, of het geld om zo'n kaartje te kopen, voornamelijk het probleem. "Als vervoerders heb je daarmee te maken en onze oproep aan de overheid is daarom ook om in te grijpen."

Steeds vaker politie op en rond station Zwolle (Foto: RTV Oost)

Overheid moet snel oplossing bieden

De vervoerders willen dat de overheid 'aan de voorkant' een oplossing biedt. Bosselaar: "Zo kunnen we ook voorkomen dat er overlast is voor andere reizigers in de trein en op het station."

Het is volgens woordvoerder Bosselaar een maatschappelijk probleem, waarmee niet alleen de vervoerders maar ook bijvoorbeeld de politie mee te maken heeft.

Arriva meldt: "Belediging, intimatie, spuugincidenten, ons personeel wordt hier regelmatig aan blootgesteld. Daar moet iets aan gedaan worden. Dit is een maatschappelijk probleem waarvan wij vinden dat dit door Den Haag moet worden opgelost."