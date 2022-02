Startschot voor bouw van nieuwe moskee in Enschede kan nog jaren duren

Zo moet nog eerst nog de Bibob-toetsing plaatsvinden, waarin wordt gekeken hoe en via welke wegen de bouw van de nieuwe moskee gefinancierd wordt. "Die toetsing is wel stevig op dit moment", zegt wethouder Niels van den Berg. "Daarnaast krijg je nu de grondoverdracht en dan zijn er nog een aantal stappen die we moeten nemen." De wethouder waagt zich niet aan een concreet jaartal wanneer de moskee gereed is.

Zware kluif

De nieuwe moskee, onder de naam Turks Cultureel Centrum, biedt straks op piekmomenten plaats aan maximaal 1500 gelovigen. Als verantwoordelijk wethouder had Van den Berg een zware kluif aan het 'moskeedossier'. "Het is een dossier waar spanning op zit, omdat het in verschillende kanten in de Enschedese samenleving wel wat doet."

Voor Van den Berg voelde het als een plicht om het dossier tot een goed einde te brengen. "Je kunt hier niet voor weglopen. In 2016 heeft de gemeenteraad van Enschede deze locatie bepaald. Ik vind dat ik naar eer een geweten een klus, die een voorganger heeft ingezet, netjes moet afmaken. Daar heb ik ook de eed voor afgelegd."

Bekijk in de video een terug- en vooruitblik op de moskeeplannen:

Terug naar tekentafel

Een meerderheid van de gemeenteraad stuurde Van den Berg in december 2020 nog terug naar de tekentafel, omdat er volgens de raad onvoldoende duidelijkheid was over de verkeersdruk rondom de nieuwe moskee. Ook maandagavond was er vanuit diverse partijen nog kritiek op dat verkeersaspect.

Voordat de bouw begint wil de raad dan ook dat er een concreet plan ligt waarmee het parkeren voor bezoekers van de moskee ten allen tijde goed geregeld is. "Het is een punt van aandacht en een punt van zorg geweest", zegt Van den Berg. "In het verre verleden zijn er ook voorstellen ingediend om op een andere locatie te kijken. Maar er heeft besluitvorming plaatsgevonden, dus we gaan het hier doen."

Het moskeebestuur in Enschede hoopt dat binnen één of twee jaar de schop de grond in gaat. "Het is er doorheen, gelukkig", zegt bestuurder Ahmet Kemaloglu. Volgens Kemaloglu hoeft de gemeente zich niet druk te maken over het geld. "We hebben veel mensen die ons financieel steunen, bovendien kunnen we een lening krijgen. Het oude gebouw levert ook geld op als we het straks verkopen. Ik heb er alle vertrouwen in."

Breuk in coalitie

Na de besluitvorming over de moskee zegden D66, PvdA en ChristenUnie het vertrouwen in coalitiepartner VVD op, die tegen de moskeeplannen stemde. Vanuit zijn rol als fractievoorzitter van BurgerBelangen is Van den Berg niet te spreken over die actie. "Ik vind het niet verantwoord om zes weken voor de verkiezingen zo'n actie in te zetten. De stad heeft baat bij stabiliteit. Er zijn bijna verkiezingen, laat de democratie dan z'n werk doen."

Omdat niet het vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders is opgezegd, heeft de breuk geen consequenties voor Van den Berg als wethouder.