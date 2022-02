Ruim honderd asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in Kampen

Om de opvang mogelijk te maken zijn er duidelijke afspraken tussen de gemeente en het COA gemaakt. Zo heeft Kampen de uitdrukkelijke voorwaarde dat er geen overlastgevende asielzoekers naar de noodopvang komen.

Het COA heeft beloofd dat ze zich zal inspannen om een evenwichtige samenstelling van de groep asielzoekers te maken wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie.

Overlast

Mocht er desondanks overlast ontstaan, dan wordt er snel ingegrepen en zal het COA de betreffende asielzoekers overplaatsen naar een andere locatie buiten Kampen. De afspraken zijn deze week vastgelegd in een bestuursovereenkomst en komen tegemoet aan de wens van de gemeenteraad en omwonenden.

Het wachten is voorlopig op de vergunning om de noodopvang te realiseren. Dat duurt bij benadering zes weken, daarna kan worden begonnen met de inrichting van het pand. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en worden ook op de hoogte gehouden van de voortgang.

'Blij om duidelijkheid'

Burgemeester Sander de Rouwe reageert: "Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. En hiermee komt Kampen tegemoet aan de dringende oproep aan gemeenten om te helpen."

Ruim honderd asielzoekers welkom in Kampen (Foto: RTV Oost)

Hij vervolgt: "We willen graag een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke uitdaging. Als alles meezit, kunnen we in april de eerste asielzoekers in Kampen verwachten. Dat is wat later dan aanvankelijk gedacht, maar het is druk bij het COA.”

De burgemeester benadrukt dat de gemaakte afspraken van groot belang zijn. “We willen hartelijk én helder zijn. Bij overlast moet er snel ingegrepen worden. We hebben bij het COA aangegeven wat we wel willen en ook wat niet kan. De opvang is daarom kleinschalig, tijdelijk en gaat ook niet ten koste van woningen die we nu zelf hard nodig hebben.”

Dependance AZC Dronten

De noodopvang gaat functioneren als een dependance van het grote asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Dat betekent dat de asielzoekers gebruik kunnen maken van dagbesteding en andere faciliteiten op het azc Dronten.

De afspraken zijn gemaakt voor een periode van twaalf maanden, na een half jaar wordt de situatie geëvalueerd. Ook omwonenden worden daarbij betrokken.?