Ziekenhuizen in Overijssel noemen sluiting kinderhartchirurgie UMC Groningen 'onaanvaardbaar'

De vijf ziekenhuizen in Overijssel vragen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid om de sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG in Groningen te heroverwegen. In een brandbrief schrijven de bestuurders van de Overijsselse ziekenhuizen dat ze zich zorgen maken over de bereikbaarheid van de kindzorg in het algemeen in Oost-Nederland.

Minister Kuipers wil de kinderhartchirurgie concentreren in Utrecht en Rotterdam. Dat betekent dat de specialistische kinderzorg verdwijnt uit Groningen en mensen in de toekomst voor deze zorg dus alleen nog in de Randstad terechtkunnen. Het plan stuit op veel verzet, onder meer van tientallen kinderartsen in Overijssel.

'Onaanvaardbaar'

De ziekenhuizen in onze provincie komen nu ook in het geweer tegen de sluiting van de specialistische kindzorg. "De beschikbaarheid van deze essentiële zorgvoorziening in Noordoost-Nederland komt ernstig in gevaar. Er ontstaat een onnodig groot verschil in acute behandelmogelijkheden en daarmee overlevingskansen, alleen op basis van geografie. Dit is voor ons onaanvaardbaar", schrijven de ziekenhuisbestuurders van Isala, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh, MST en ZGT.

Jaarlijks ondergaan zo'n 200 tot 250 inwoners van Overijssel een specialistische hartoperatie in Groningen, zegt het UMCG. De ziekenhuizen in onze provincie verwijzen voor specialistische kindzorg in bijna alle gevallen door naar Groningen.

Onderzoek

De Overijsselse ziekenhuizen willen eerst een onafhankelijk onderzoek, waarin wordt gekeken naar de gevolgen van de sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG.

"Een visie op hoe zorg - en in het bijzonder de (academische) kindzorg - in Nederland toegankelijk kan blijven, wordt nu gemist. Als minister van Volksgezondheid heeft u de verantwoordelijkheid, niet alleen voor de toegankelijkheid van de acute zorg in heel Nederland, maar ook voor een brede zorginfrastructuur met regionale voorzieningen."

Naast de brandbrief van de kinderartsen en de Overijsselse ziekenhuizen, uit ook de provincie haar zorgen over de voorgenomen sluiting.