Raad Borne wil alle documenten openbaar uit Wob-verzoek azc Azelo

Specifiek gaat het om documenten die betrekking hebben op de rol van het college in de aanloop naar het besluit van de gemeenteraad van Borne om niet in te stemmen met de komst van driehonderd asielzoekers naar het complex Maria Mediatrix in Azelo.

Eigen rol raad

De gemeenteraad ging gisteravond in meerderheid ook akkoord met de openbaarmaking van alle geheim gebleven documenten uit het Wob-verzoek die betrekking hebben op de gemeenteraad zelf.

Zo'n twee weken geleden maakte de gemeente Borne documenten openbaar na een Wob-verzoek van de Stichting Gemeenschapsbelangen Groot Azelo. Die zouden duidelijk moeten maken wat er is gebeurd in de aanloop naar het besluit van de gemeenteraad van Borne, op 28 september, om geen gehoor te geven aan een verzoek van de regering om in Azelo asielzoekers op te vangen. Een aanzienlijk deel van die documenten bleef geheim, omdat er sprake zou zijn van 'intern beraad'. Dat is een weigeringsgrond binnen de Wet openbaarheid bestuur (Wob), waardoor die documenten niet openbaar hoeven te worden gemaakt.

De raad van Borne vergaderde gisteravond over de kwestie. De motie waarin het college werd opgeroepen de documenten met betrekking tot de rol van het college openbaar te maken, werd door burgemeester Jan Pierik van de gemeente ontraden.

Appjes, verslagen, mails

Het gaat om het openbaar maken van appjes, verslagen en mails. Onder meer om correspondentie tussen burgemeester Pierik en Jouri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ook veel van dat appverkeer viel onder de noemer 'intern beraad' en bleef dus geheim.

Pierik gaf twee weken geleden nog aan dat het appverkeer wat hem betreft openbaar mag worden. "Als ik geheimzinnig had willen doen had ik niet aangegeven welk appcontact er was geweest", zei Pierik daarover.

Burgemeester Jan Pierik Borne (Foto: RTV Oost / Randy Peters)

De burgemeester wees gisteravond echter op het gevaar van 'precedentwerking'. Mogelijk durven ambtenaren in het gemeentehuis niet meer vrijuit te praten over gevoelige onderwerpen, vreest hij. Voor die angst is geen reden vindt de raad, omdat alle documenten geanonimiseerd kunnen worden. Dan is wel duidelijk wat er werd gezegd, maar niet door wie.

Verzoek in beraad

Of het college gehoor gaat geven aan het verzoek van de raad werd gisteren niet duidelijk. Het gemeentebestuur neemt daar even de tijd voor. Komende dinsdag is pas het volgende college-overleg en daar zal het verzoek van de raad worden besproken.