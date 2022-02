PVV Enschede verzoekt om spoeddebat gemeenteraad na coalitiebreuk

De raadsfractie van de PVV in Enschede roept op tot een spoeddebat van de gemeenteraad naar aanleiding van een coalitiebreuk. D66, PvdA en ChristenUnie zegden maandag het vertrouwen op in coalitiepartner VVD.

D66, PvdA en ChristenUnie willen in het Enschedese college niet verder met de VVD nadat deze partij tegen de plannen van een nieuwe moskee stemde. De oppositiepartijen in de raad zijn zeer verbaasd over de breuk in het college.

Verkiezingsstunt

De Enschedese fractie van de PVV noemt de actie van de drie coalitiepartijen zelfs een ''verkiezingsstunt''. Het kan niet zo zijn dat het college zonder consequenties verder denkt te kunnen gaan, stelt PVV-fractievoorzitter Jan Willem Elferink.

“We constateren dat het college heeft besloten nog steeds het vertrouwen van de raad te genieten, zonder dat daar ook maar één zin in een debat over gesproken is.”

Geen meerderheid

Elferink wijst er op dat het college met drie partijen op dit moment géén meerderheid meer heeft in de gemeenteraad.

De PVV wil komende maandag een spoeddebat waarin de gehele raad zich kan uitspreken over wat er gebeurd is, en vervolgens kan beslissen of het college in de huidige vorm kan doorgaan, of dat zij demissionair verder moet.