Rabobank niet schuldig aan bankroet Oad, schadeclaim afgewezen

Oad werd in september 2013 failliet verklaard. Ruim 1500 mensen verloren hun baan bij wat toen nog een van de grootste reisorganisaties van Nederland was. Hoewel delen van het concern, dat in Holten zetelde, onder nieuwe eigenaren een doorstart maakten, kwamen alsnog honderden werknemers op straat te staan.

Zorgplicht

Volgens Oad is de Rabobank schuldig aan het faillissement van de touroperator. De oud-directeuren van Oad eisten daarom bij de rechter 67 miljoen euro schadevergoeding van de bank. Dat bedrag zouden zij kwijt zijn geraakt door het bankroet. Volgens voormalig eigenaar Julius ter Haar en zijn advocaten is de Rabobank tekort geschoten in zijn zorgplicht.

De miljoenenclaim werd eind 2015 al door de rechtbank afgewezen, waarop de voormalig eigenaren van Oad samen met de curatoren een nieuwe zaak startten. In die vervolgzaak is Oad vandaag opnieuw in het ongelijk gesteld. "Het is niet aannemelijk geworden dat de schade die Oad stelt te hebben geleden door het faillissement, het gevolg is geweest van het handelen van Rabobank", aldus de rechtbank.

Julius ter Haar (midden) en zijn advocaten in een eerdere zitting (Foto: ANP/Erik van 't Woud)

Financiële crisis

Oud-eigenaar Ter Haar vroeg 8,5 jaar geleden zelf het faillissement van Oad aan, terwijl er een overnamedeal was met een aantal Twentse investeerders. Om die deal definitief te maken, waren nog twee weken nodig. Maar de Rabobank wilde volgens Oad niet nog langer wachten en zou de reisorganisatie daarmee opzettelijk failliet hebben laten gaan.

De rechtbank wijst in het vonnis van vandaag op een telefoongesprek tussen Oad en de Rabobank, dat kort voor het faillissement plaatsvond. Daarin werd duidelijk dat Oad een dag later een liquiditeitstekort zou hebben van minimaal 2,8 miljoen en maximaal 3,9 miljoen euro. "Dat tekort zou ook niet zijn aangezuiverd door een transactie met de Twentse investeerders", aldus de rechters.

Oud-directeur Julius ter Haar van Oad laat via een woordvoerder weten teleurgesteld te zijn in het vonnis. "De rechtbank is volledig voorbijgegaan aan de zorgplicht die een bank heeft naar een grote, trouwe, zakelijke klant, die tot de dag van het faillissement alle verplichtingen is nagekomen." Ter Haar zegt in hoger beroep te gaan. "De eerste slag bij de rechtbank is verloren, maar de zaak zal pas in hoger beroep worden beslist."

Genuanceerder

De Rabobank heeft altijd gesteld dat het bankroet van Oad een stuk genuanceerder lag. De omzet liep volgens de bank al jaren terug: van 840 miljoen euro in 2009 naar 575 miljoen euro in 2012. Bovendien had het bedrijf last van de nasleep van de financiële crisis. De Rabobank stelt dat het zich destijds 'maximaal heeft ingespannen' om te voorkomen dat Oad kopje onder zou gaan.

Een terugblik op het bankroet van OAD: