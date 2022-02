Bij de Sociale Coöperatie Zwolle kan je van je passie je werk maken, ook vanuit de bijstand

Kunstenares Kim Broersma is een van de deelnemers. Na een burn-out wil ze zich nu volledig richten op haar passie; tekenen en schilderen, en daar ook haar brood mee verdienen. Maar dat is best lastig: "Het liefst wil ik gewoon alleen maar bezig zijn met dingen maken, tekenen en schilderen, en niet met acquisitie, marketing of een website bouwen. Maar om klanten te krijgen en geld te verdienen moet dat wel, maar daar heb ik heel andere vaardigheden voor nodig dan voor een tekening. Daar kan ik dus wel wat hulp bij gebruiken."

Niet ingewikkeld

Er zijn wel meer instanties die starters op weg helpen met een eigen onderneming, bijvoorbeeld vanuit het UWV of de Kamer van Koophandel. Maar de Sociale Coöperatie is laagdrempeliger. Je hoeft niet gelijk ingewikkelde boeken over boekhouden door te worstelen, en als het niet direct lukt, ben je niet je uitkering kwijt: "Er ligt geen druk op, je kunt echt aan je eigen ontwikkeling werken", zegt Kim, "en dat is heel fijn."

Voorzitter Rudolf Evenduim van Expeditie 038 met deelnemer Kim Broersma (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Ondernemen is ook best eenzaam, heeft Kim gemerkt: "Ik zoek vooral ook contact met andere mensen. Ik mis nog een netwerk, en bij de Sociale Coöperatie kan je dat opbouwen. De bedoeling is dat we elkaar ook één keer per week ontmoeten en zo ook van elkaar leren en elkaar ook kunnen helpen."

Mooie dromen

In andere steden in het land is al ervaring met deze vorm van re-integreren. In Zwolle start de eerste Sociale Coöperatie met de naam Expeditie 038 volgende maand. Shirley Kambel is één van de initiatiefnemers: "We zien zoveel mensen met talent, met mooie dromen, ook bij mensen in de bijstand. Maar waar begin je? Hoe kan je dat idee omzetten in een onderneming, hoe klein ook? Ik zag dat zo'n coöperatie een heel mooi middel is om mensen in beweging te krijgen."

Ze stapte met haar idee naar de gemeente Zwolle, en die was direct enthousiast: "Zwolle is een stad die zegt: 'iedereen doet mee, samen maken we de stad' en je ziet dat dat hierin ook tot uitdrukking komt."

Geld verdienen

Om te kunnen deelnemen hoef je niet aan strenge eisen te voldoen. Voorwaarde is wel dat je vanuit een uitkeringssituatie komt, én dat je een passie hebt waar je mee aan de slag wilt, zegt Shirley: 'We hebben mensen die naaien heel leuk vinden, of graag koken, maar ook iemand voor wie hovenierswerk te zwaar is geworden en die nu graftuintjes wil gaan onderhouden. Als het maar iets is waar je hart voor hebt, dan kan je kijken of je er ook je werk van kunt maken."

We zien zoveel mensen met talent, met mooie dromen, ook bij mensen in de bijstand Shirley Kambel, Sociale Coöperatie Zwolle

Deelnemers hoeven niet bang te zijn dat ze worden gekort op hun uitkering zodra ze wat geld gaan verdienen. De inkomsten komen in een potje terecht dat weer gebruikt kan worden om je onderneming verder op te zetten, bijvoorbeeld voor materialen of extra scholing. Het hoeft ook niet om grote bedragen te gaan, zegt Shirley: "We noemen het ook wel 'ondernemen naar vermogen', niet iedereen kan ook even lange dagen maken. Maar als het lukt om toch iets zelf te verdienen dan geeft dat direct zoveel voldoening."

initiatiefnemer Sociale Coöperatie Zwolle (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Vluchtelingen

Binnen de coöperatie komt een apart traject voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, zegt Rudolf Evenduim, de voorzitter van Expeditie 038: "We richten ons dan vooral op mensen die in het land van herkomst ook al ondernemer waren, die graag aan de slag willen, en ook hier weer een bedrijf willen opstarten."

De hulpvraag is voor hen anders dan bij mensen die vanuit de bijstand iets nieuws willen beginnen, vertelt Rudolf: "Ze weten al wat ze willen en wat ze kunnen. Wij vertellen hoe het is om in Nederland te ondernemen, qua taal, wat ze kunnen verwachten, en welke regels en voorschriften er zijn."

Eigenwaarde

De deelnemers krijgen workshops en cursussen die hen verder helpen in het ondernemen. Rudolf Evenduim is zelf ondernemer en deelt graag zijn ervaringen. Hij hoopt dat een deel van de mensen er ook zijn brood mee kan verdienen: "Voor de instanties met wie we samenwerken is het natuurlijk mooi als er ook echt mensen uitstromen. Maar het is ook geslaagd als iemand weer gevoel van eigenwaarde krijgt, een dagritme, iets om te vertellen op een verjaardag, kortom, weer mee kan doen."

Voor Shirley is succes niet af te meten aan hoeveel een deelnemer gaat verdienen: "Trots op wat je kunt, eigenwaarde, mensen voelen zich lekkerder en je bent samen in een groep bezig. Dat zijn dingen die je niet kunt meten, maar dat zijn voor ons wel successen."