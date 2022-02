Water recyclen op missie in Mali: Vriezenveens bedrijf ontwikkelt mobiele waterzuivering

Achterop het terrein van de rioolwaterzuivering in Vriezenveen klinkt een zacht gezoem uit een geel beige container. Op de zijkant staat in witte letters 'Power up your Poop'. Militairen van het 101e Geniebataljon uit Wezep lopen er met belangstelling omheen. De komende dagen leren ze omgaan met de mobiele waterzuiveringsinstallatie.

Afvalwater

De 'Power up your Poop'-waterzuiveringsinstallatie is in opdracht van Defensie ontwikkeld door het Vriezenveense bedrijf Jotem Waterzuivering, dat op een steenworpafstand van de rioolwaterzuivering ligt. Een locatie waar voortdurend voldoende afvalwater voorradig is.

Bekijk in de video hoe de waterzuivering werkt:

Ook Waterschap Vechtstromen werkt mee aan de ontwikkeling. "Het bedrijf had een testlocatie nodig", legt waterschapsbestuurder Erik Lievers uit. "Dat kan natuurlijk niet pas op missie. Dat moet van te voren gebeuren, waarbij het apparaat enkele weken tot maanden volledig in gebruik is."

Ingebruikname

Een volwaardige rioolwaterzuivering, maar dan in het klein. Zo moet je volgens Lievers de mobiele waterzuivering zien. Wat de mini-installatie volgens Lievers zo bijzonder maakt, is dat het apparaat mee kan op militaire missies. De installatie was oorspronkelijk bedoeld voor de missie in Afganistan, maar deze eindigde in 2021.

Lievers: "Daar is een permanent gebrek aan water. Dus als je het water dat je door de toilet spoelt, het afwaswater of het douchewater opnieuw kunt gebruiken, dan heb je dus minder water nodig op de plek waar je bent."

Geen drinkwater

Het water dat gerecycled wordt, is niet te drinken. "We zuiveren het water voor negentig procent", zegt Roy Roysink van het Vriezenveense bedrijf Jotem. "Het is water om bijvoorbeeld de toiletten door te spoelen, auto's af te spuiten, of om terug te geven aan de natuur."

De mobiele waterzuivering is volgens Chiel Jonkers van Defensie snel mee te nemen op locatie. "Als we bijvoorbeeld in Mali een missie hebben, dan is er zo weinig water voor handen, dat we daar heel zuinig mee om moeten gaan. Deze container is heel mobiel, snel in te pakken en mee te nemen op een andere locatie. De installatie is behoorlijk uitontwikkeld en is gereed om gebruikt te worden door de Koninklijke Landmacht."