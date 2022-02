Demonstrerende woonwagenbewoners verhuisd van Raalte naar Heino

Uiterlijk donderdagmiddag om vijf uur moeten de caravans bij het gemeentehuis weg zijn. "Daar hebben wij ons ruimschoots aan gehouden" zegt Pieter Spijkerman die al sinds de zomer van 2019 met Raalte in gesprek is over nieuwe standplaatsen voor woonwagens.

Naast N35

De vier caravans staan op een stuk grond aan de Van der Capellenweg, dicht tegen de N35 aan. "Daar hebben we geen last van, we zijn wel wat geluid gewend", zegt Roy die samen met Pieter en nog een paar anderen de strijd is aangegaan voor vier nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Het terrein wordt door de gemeente Raalte gebruikt voor de opslag van zand en compost. De betonpaden rondom dat terrein hebben de demonstranten zelf schoongeveegd. Het terrein ligt tussen twee volkstuinencomplexen in en daar voelen de woonwagenbewoners zich thuis.

Immaterieel erfgoed

"We hopen er in goede harmonie met de gemeente uit te komen" zegt Pieter. Met het demonstratiekamp wil hij wel de druk wat opvoeren. "We zijn erkend als immaterieel erfgoed en daar heeft de gemeente rekening mee te houden". In eerste instantie is de demonstratie gericht op vier nieuwe standplaatsen voor de demonstranten zelf, maar er zijn nog genoeg anderen die ook graag willen verhuizen naar een woonwagen.

Geen noodzaak

Contact met de gemeente is er nog niet geweest sinds de woonwagens zijn verplaatst naar Heino. Het gemeentebestuur laat aan RTV Oost weten: "We hebben kennisgenomen van het vertrek en beraden ons op de ontstane situatie." Eerder zei de gemeente dat de demonstranten allemaal een dak boven hun hoofd hebben. Daarom is er geen noodzaak om snel nieuwe woonwagenplekken te regelen. "Maar dat is een gewoon huis en geen woonwagen", zegt Roy. "En dat is wat wij als woonwagenbewoners juist graag willen."

De actievoerders noemen de nieuwe demonstratieplek een uitstekende locatie voor vier woonwagens. "Het enige wat we van de gemeente nodig hebben zijn aansluitingen voor het water, het riool en elektriciteit", zegt Pieter. Als Raalte met een ander goed alternatief komt slaat hij dat niet af.