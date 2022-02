Jongeren terroriseren Turks gezin in Giethoorn, politie doet niets

"Yusuf, oprotten, kankerturk!" De beelden van de bewakingscamera liegen er niet om. Het gezin in Giethoorn wordt meerdere keren lastiggevallen en bedreigd, de auto wordt vernield. Bewijs genoeg, toch krijgen de jongens geen straf en ze gaan door met hun racistische en vandalistische acties.

Jeugdoverlast

In de reportage van het onderzoeksprogramma Zembla komt naar voren dat de politie de incidenten bagatelliseert, bewijsmateriaal kwijtraakt en aangiftes weigert op te nemen. De politie registreert alleen een melding van jeugdoverlast.

Moeder Hatice Yilmaz en haar vijftienjarige zoon Yusuf zijn zo bijna een jaar lang slachtoffer van racistische pesterijen door een groep jongeren uit hun eigen dorp. De politie Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en de gemeente Steenwijkerland zijn allemaal op de hoogte, maar de treiterijen gaan door. De instanties zijn tekortgeschoten in de behandeling van deze discriminatiezaak, stellen deskundigen in Zembla.

Waarschuwing

Pas na het zoveelste incident neemt de politie wel een aangifte op. Een jongen bekent dat hij een autospiegel heeft vernield. De politie ziet er nog steeds niet meer in dan 'kattenkwaad' en de dader krijgt niet meer dan een waarschuwing.

Meerdere deskundigen verbazen zich er in de reportage over dat er nooit een aangifte vanwege discriminatie in behandeling is genomen. "Dit gaat in tegen de eigen richtlijnen van de politie", stelt Cyriel Triesscheijn, expert op het gebied van discriminatiebestrijding. “Dit is gruwelijk fout gelopen."