Meer bewijs tegen Mexicaan 'Pablo Icecobar' voor betrokkenheid bij crystal methlab Willemsoord

Justitie heeft meer bewijs dat een Mexicaan, met bijnaam Pablo Icecobar, betrokken is geweest bij een crystal methlab in Willemsoord. Op de telefoon die in gebruik was bij de Mexicaan, staan foto's van een lab dat grote gelijkenissen vertoont met het lab in Willemsoord.

Vandaag was er een voorbereidende rechtszitting tegen Pablo. Daar werd ook duidelijk dat het OM hem linkt aan een extra methlab, dan tot nu toe bekend was. Volgens justitie had de Mexicaan een leidende rol bij laboratoria in Willemsoord, het Gelderse Drempt en Arnhem, Moerdijk en een drugsfabriek in Friesland. Vandaag werd bekend dat hij ook betrokken lijkt bij een lab in het Noord-Hollandse Hauwert. Chats van Pablo over dat lab zijn ontcijferd.

Willemsoord

Eerder werd al duidelijk dat Icecobar ook verdacht werd van betrokkenheid bij het methlab in een fraaie villa in Willemsoord. De toenmalige bewoner - tegen wie vier jaar cel is geëist - had het altijd al over Mexicaan Jorge en zijn broer. "Die broer was de baas." Uit onderzoek blijkt dat de broer van Jorge dezelfde voornaam heeft als de echte naam van Pablo Icecobar.

De bewoner van de villa zegt onder druk te zijn gezet door deze Mexicanen. Omdat zijn verhaal mogelijk klopt, nu steeds meer duidelijk wordt over Pablo Icecobar, heeft de rechtbank vonnis tegen de villabewoner uitgesteld.

Bewijs in telefoongegevens

Dat Pablo Icecobar in Willemsoord is geweest, blijkt volgens het OM ook uit telefoongegevens. "Hij heeft geen andere verklaring gegeven, waarom zijn telefoon zendmasten in die omgeving heeft aangestraald."

In de optiek van de opsporingsdiensten werd Pablo als 'grote baas' door Nederland rondgereden door een privéchauffeur, die ook wordt vervolgd. Op de telefoon van die chauffeur zijn foto's gevonden, genomen in de omgeving van Willemsoord. "Een soort toeristische kiekjes van Steenwijk."

Deal met justitie

Op de rechtszitting van vandaag heeft justitie duidelijk gemaakt dat Pablo in de Verenigde Staten eerder dit millennium is veroordeeld voor betrokkenheid bij crystal meth. Toen kreeg hij negen jaar cel opgelegd na een deal met justitie te hebben gemaakt.

Advocaat Koopman, die Pablo in de Nederlandse zaak bijstaat, heeft vandaag ook aangestuurd op een soortgelijke deal. "Maar dan moeten sowieso de labs in Arnhem en Moerdijk van de aanklacht af." Het OM zegt open te staan voor zogenoemde procesafspraken. Elders in het land zijn daar al ervaringen mee opgedaan. Als tot een 'deal' wordt gekomen, scheelt dat enorm in procestijd.

Icecobar

Pablo Icecobar, zo genoemd naar zijn bijnaam op communicatie-programma Encrochat, werd begin september aangehouden in Spanje. Na twee weken werd hij overgeleverd. Zijn bijnaam verwijst naar crystal meth-kristallen, die ook wel 'ice' worden genoemd. Ook refereert de naam aan Pablo Escobar, een van de grootste drugsbaronnen ooit.

Pablo's advocaat vindt dat er weinig bewijs is tegen zijn cliënt. "Hij is al helemaal geen kopstuk, zoals justitie voorspiegelt." Volgens de raadsman werden Mexicaanse verdachten in het dossier aangestuurd door een Nederlandse drugsbende. :"Die hebben de zakken gevuld, Pablo niet." Justitie maakte bekend ook die Nederlandse organisatie op de korrel te hebben.