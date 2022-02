PEC: mogelijk afscheid van laatste plaats, Heracles: Ajax volgende halte in dramatische uitreeks

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – NEC

Als de opleving van PEC Zwolle doorzet met de derde zege op rij kan de laatste plaats vaarwel worden gezegd. Zelf winnen van NEC en verliespartijen van de Fortuna Sittard en Sparta zou zelfs een sprongetje naar de zestiende plaats kunnen betekenen.

NEC heeft de laatste jaren niet veel te vertellen gehad in Zwolle. De laatste vier ontmoetingen (2x eredivisie, 2x beker) werden allemaal gewonnen door PEC. Voor de laatste NEC-zege moeten we terug naar 2012. De thuisploeg beleefde een dramatisch eerste half uur, kreeg daarin twee penalty’s tegen en zag keeper Leon ter Wielen met de rode kaart verdwijnen. De beide strafschoppen werden benut door Ryan Koolwijk die tegenwoordig bij PEC onder contract staat. Het werd uiteindelijk 0-4 voor NEC. PEC beëindigde het duel met negen spelers want ook Joey van den Berg werd van het veld gestuurd.

In Nijmegen verloor PEC eerder dit seizoen met 2-0. Die stand was al bij rust bereikt en in de slotfase kreeg PEC-verdediger Sam Kersten de rode kaart.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur.

Ryan Koolwijk benutte ooit twee penalty's tegen PEC Zwolle (Foto: Orange Pictures / Peter Lous)

FC Twente – Vitesse

FC Twente is samen met AZ de ploeg die het langst ongeslagen is in de eredivisie, de teller staat nu op negen wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Maar thuis winnen van Vitesse lukte Twente de laatste jaren niet. Zo werd het vorig jaar 1-2 na drie hevig betwiste strafschoppen. Danilo benutte er één namens de thuisploeg, Oussama Tananne schoot twee keer raak vanaf elf meter voor Vitesse, waarvan de laatste diep in blessuretijd van de tweede helft.

In Arnhem boekte Twente dit seizoen een knappe 1-4 zege. Robin Pröpper (2x), Ricky van Wolfgswinkel (penalty) en Michel Vlap waren doeltreffend. De laatste overwinning in Enschede dateert van 2016 toen Enes Ünal en Bersant Celina FC Twente naar de 2-1 zege schoten tegen de Arnhemmers.

Opmerkelijk: de nieuwste Twente-aanwinst Joshue Brenet speelde zijn laatste wedstrijd twee jaar geleden in de Eredivisie namens Vitesse tegen de Enschedeërs.

Joshua Brenet namens Vitesse in duel met FC Twente-speler Haris Vuckic (Foto: Orange Pictures / Ben Gal)

Aftrap: zaterdag 21.00 uur.

FC Groningen – Go Ahead Eagles

De historie leert dat Groningen niet bepaald het favoriete uitje is voor Go Ahead. De Deventenaren wonnen nog maar twee keer bij de plaatselijke FC.

De laatste zege was 27 jaar geleden. In 1995 werd het 2-3 met een hoofdrol voor Harry Decheiver die alle Go Ahead-treffers voor zijn rekening nam. De andere Go Ahead-zege dateert van 1972: een schitterend afstandsschot van Bert van Marwijk betekende de enige en dus winnende goal.

In de Adelaarshorst won FC Groningen dit seizoen met 0-1. Dat duel beleefde een historische primeur: Franca Overtoom was de eerste vrouwelijke grensrechter in de eredivisie.

Aftrap: zondag 14.30 uur.

Ajax – Heracles

Op bezoek gaan bij Ajax in de wetenschap dat je de slechtst presterende ploeg van de eredivisie bent in uitwedstrijden; Heracles is niet te benijden.

Heracles won dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd. De teller staat op een schamele twee punten en slechts zes goals op vreemde bodem. Heracles won voor het laatst in maart vorig jaar bij ADO Den Haag (1-2) en daarna volgen dertien uitduels zonder zege.

De resultaten uit het verleden bij Ajax bieden ook geen greintje hoop op een Almelose zege. De laatste twee ontmoetingen eindigden in 5-0 en 4-1. Vier keer kwam Heracles terug met een punt uit de hoofdstad, de laatste keer in 2018, 1-1. Kristoffer Peterson leek Heracles naar de overwinning te schieten, maar Matthijs de Ligt voorkwam een stunt.

Eén overwinning slechts sinds de start van het betaalde voetbal, een prehistorische in 1964. Dat seizoen reisde Heracles als koploper naar Amsterdam en door goals van Hennie van Nee, Roel Greving (2x) en Herman Morsink werd het 1-4.

Een uitglijder zoals eerder dit seizoen in Almelo (0-0) zal Ajax koste wat kost willen voorkomen.

Aftrap: zondag 16.45 uur.

Gevaar voor het Heracles-doel in 1964. Keeper Jan van de Wint en een Heracles-verdediger proberen Sjaak Swart van scoren af te houden (Foto: Anefo/Wikimedia)

Alle wedstrijden zijn live te volgen op de Oosttribune via Radio Oost.