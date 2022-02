Provincie aan de gang met ruim 400 schademeldingen aanwonenden kanaal Almelo-De Haandrik

Provincie Overijssel heeft 404 schademeldingen gekregen van woningeigenaren die langs het kanaal Almelo-De Haandrik wonen. In de afhandeling daarvan zijn al ruim honderd aanvragen voor schadevergoeding afgewezen.

De provincie heeft vandaag melding gemaakt van de stand van zaken rondom de behandeling van de schademeldingen. Ruim vierhonderd aanwonenden van het kanaal hebben dus gebruik gemaakt van de mogelijkheid om melding te maken van schade aan hun woning die veroorzaakt zou zijn door werkzaamheden langs het kanaal.

Onder meer het slaan van damwanden zou hebben geleid tot scheuren in de woningen en verzakte funderingen. De provincie is als opdrachtgever van de kanaalwerkzaamheden verantwoordelijk voor de afhandeling van schade.

In het filmpje hieronder is te zien dat het hele huis trilt terwijl de aannemer een damwand de grond in slaat. Als het trillingalarm afgaat (het rode lampje achter het grote raam links) worden de werkzaamheden niet stopgezet.

Schademeldingen

Inmiddels hebben bijna alle 404 schademelders bericht gehad over de afhandeling van hun schade. De hoogte van de schadevergoedingen is niet bekend, maar wel laat de provincie alvast weten dat 282 meldingen zijn toegekend en honderd meldingen zijn afgewezen. Tien meldingen zijn intussen ingetrokken en twaalf meldingen zijn nog in behandeling.

Over de toekenning van een schadeclaim meldt de provincie dat er 101 gehele of gedeeltelijke schadevergoedingen worden gehonoreerd. Daarnaast zijn 181 subsidies of coulancevergoedingen toegekend.

Funderingsonderzoek

Bij 147 schademelders zal geen aanvullend funderingsonderzoek van de woning plaatsvinden. Zij kunnen alvast starten met het herstel van de schade. 135 schademelders komen wel in aanmerking voor een funderingsonderzoek. Hieruit moet blijken blijkt of er een funderingsverbetering van de woning nodig is.

Op dit moment is bij elf schademelders een onderzoek naar de fundering van hun woning begonnen.