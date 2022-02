Hengelose pedoactivist Marthijn U. hoort jaar cel eisen: 'Kinderen neergezet als seksuele wezens'

Zoals vorige week al gemeld, heeft Marthijn U. (49) onlangs zijn woning in Hengelo verkocht en is hij met onbekende bestemming vertrokken.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechtbank woensdag om dezelfde straffen uit te delen aan medeverdachten Norbert de J. (43), eveneens uit Hengelo, en de 27-jarige Nelson M. uit Lelystad. Vanochtend werd bekend dat M. politiek asiel heeft aangevraagd in Mexico.

Bronnen verklaarden eerder tegenover RTV Oost dat U. na zijn vertrek vanuit Hengelo plannen zou hebben om te vluchten naar Ecuador of een ander Zuid-Amerikaans land. Tijdens het strafproces vandaag bleef onduidelijk waar U. zich ophoudt en of hij inderdaad - net als M. - naar het buitenland is vertrokken.

Beruchte handlanger

Naar nu blijkt is Norbert de J. (43) in maart 2020 ingetrokken bij Marthijn U. Totdat beiden met de noorderzon verdwenen, woonden ze in Hengelo. Norbert de J. is eveneens een beruchte pedoactivist. Het was deze De J. die met een honkbalknuppel het mes uit handen wist te slaan van een man, die de woning van U. was binnengedrongen.

U. beweerde destijds dat De J. bij hem logeerde. Maar deze De J. heeft bijna twee jaar ingeschreven gestaan als inwoner van Hengelo.

Zelfs zijn advocaat Sidney Smeets zei woensdag niet te weten waar Marthijn U. uithangt. Wel wist hij waarom U. niet verscheen. ,,Hij voelt zich niet veilig.’’ Daarbij verwees de raadsman naar het incident met het mes.

'Seksuele wezens'

Volgens het OM heeft het trio jarenlang meerdere websites, Twitteraccounts en een mailinglijst gebruikt om ondergronds de werkzaamheden van de verboden verklaarde vereniging Martijn voor te zetten.

,,Kinderen zijn weer neergezet als lustobjecten en seksuele wezens’’, stelden de officieren van justitie. Volgens de aanklagers gingen de verdachten ‘zeer geraffineerd te werk’. "Zeer kwalijk. Ze hebben geen enkel respect voor de rechtsstaat.’’

Politiek asiel in Mexico

Nelson M. was volgens zijn advocaat Theo Hiddema afwezig, omdat hij sinds afgelopen weekeinde 9.000 kilometer verderop zit: in Mexico. In dat land zou de 27-jarige verdachte politiek asiel hebben aangevraagd. "Hij is in het verleden ook belaagd en is altijd onderweg. Hij heeft mentaal te lijden onder zijn seksuele voorkeur.’’ Om dat te ‘compenseren’ blies M. met De J. de politieke partij PNVD eerder nieuw leven in.

Volgens het OM zette het duo samen met Hengeloër Marthijn U. ondertussen ook de pedostichting Martijn voort, die in 2014 was verboden door de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan van ons land oordeelde destijds dat de club ‘de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen propageert’. Om kinderen te beschermen was ontbinding en een verbod van Martijn gerechtvaardigd.

Jaren later deed de stichting Strijd Tegen Misbruik aangifte bij het OM dat de pedoclub ondergronds werd voortgezet. Na onderzoek deed de politie invallen in de woningen van zeker zes verdachten. Drie van hen werden vervolgd voor het bezit van kinderporno, onder wie de partner van Marthijn U. Een eerste verdachte kreeg in 2020 al twee jaar celstraf.

Lustobject

Nelson M. moet zich op 11 mei eveneens verantwoorden voor het bezit van kinderporno, maar hij stond woensdag met Hengeloërs U. en De J. al terecht voor het ‘voortzetten van de werkzaamheden van de verboden stichting Martijn’.

De verdachten zouden zeker sinds 2019 tot en met 2021 op twee websites wederom ‘seksueel contact tussen kinderen en volwassenen hebben verheerlijkt’, ‘de schadelijke gevolgen van dit contact hebben ontkend en gebagatelliseerd’. Volgens het OM waren op de sites onder meer oude artikelen en notulen van de verboden stichting geplaatst, alsmede nieuwe berichten waarin kinderen als ‘lustobject’ werden gezien.

Eigen videokanaal

Op een eigen videokanaal, eind 2018 opgericht door Marthijn U. en met medeverdachten als moderators, zijn volgens het OM bovendien ‘propagandavideo’s’ geplaatst met ‘propedoseksuele monologen’. Ook waren daarop filmpjes te zien met schaars geklede tieners. Soms ging het om opnames die waren geweerd van YouTube.

Om de boel draaiende te houden vroegen de eigenaren om donaties. Saillant detail: in aanloop naar de rechtszaak plaatste de gevluchte Nelson M. op de site meerdere filmpjes over het proces.

Pedo-handboek

Verder beticht het OM het drietal ervan dat zij in 2019 een mailingslijst opstelden voor ‘geloofsgenoten’, waarna 36 mannen elkaar zo berichten stuurden. Behalve het goedpraten van seksueel contact met kinderen (‘Voel je niet slecht over de aantrekkingskracht van jonge kinderen, maak jonge vrienden’), zou in die mails ook zijn verwezen naar het beruchte pedo-handboek. In dit boek krijgen pedoseksuelen tips hoe ze het best kinderen kunnen benaderen.

Eind 2019 zou de mailinglijst zijn omgezet in een zogeheten openbaar toegankelijk microblog. Bezoekers konden hier oude berichten lezen; pas met een gebruikersnaam en wachtwoord was het mogelijk zelf berichten te plaatsen. "Ze brachten actief personen bij elkaar en creëerden daarmee een subcultuur of gemeenschap waarin seks met kinderen als normaal werd gezien’’, aldus het OM.

Propaganda

Met verschillende Twitteraccounts zouden verdachten ook pro-pedoberichten de wereld in hebben geslingerd. Een voortzetting van de stichting dus en strafbaar, stelden de aanklagers bij het bekendmaken van de strafeis. "Ze wisten wat ze aan het doen waren en handelden op dezelfde wijze waarop de stichting zich gedroeg.

Het OM wees daarbij onder meer op het gebruik van dezelfde ‘kanalen’ en dezelfde identieke uitingen als de stichting tot 2014 deed. "In onze samenleving is geen plaats voor propageren erotiserende denkbeelden seks kinderen, laat staan het verrichten van handelingen.’’

Pleidooi advocaat

Sidney Smeets, advocaat van Marthijn U., stelde dat er wat hem betreft ‘geen enkel strafbaar feit’ is gepleegd. Daarbij maakte hij de vergelijking met een oud-lid van een verboden motorclub. "Zo’n verbod maakt niet dat iemand zich nooit meer mag aansluiten bij een motorclub of iets mag publiceren over motoren.’’

De raadsman vond dat de hele zaak ‘anders opgelost had kunnen worden’. "Het OM had U. kunnen laten weten dat hij moest stoppen. Maar het OM is kennelijk alleen geïnteresseerd om het publiek te laten zien dat het tegen mijn cliënt optreedt.’’

De rechtbank doet op 16 februari uitspraak.

Aangifte

De rechtszaak van vandaag volgde nadat Marcel Jeninga namens de stichting Strijd Tegen Misbruik en de Hengelose jurist Yme Drost aangifte hadden gedaan dat oud-bestuursleden stiekem bezig waren om de activiteiten van de pedoclub Martijn voort te zetten. De vereniging Martijn was na jarenlang procederen in 2014 door de Hoge Raad verboden verklaard.