Overijssel Energiefonds mag belastinggeld nu risicovoller en buiten de provincie investeren

Mag Overijssels belastinggeld dat bedoeld is om de energietransitie in Overijssel vooruit te helpen, gebruikt worden om te investeren in projecten buiten de provincie? Ja, vindt een meerderheid van de Overijsselse politiek - die daar vandaag mee instemde. Tegelijkertijd besloten de provinciale politici dat het fonds vijftig miljoen euro mag lenen om het fonds te vergroten, en dat het fonds risicovollere investeringen mag doen.

Het Energiefonds Overijssel werd in 2013 opgericht met een deel van het geld dat de verkoop van aandelen van energiereus Essent de provincie opleverde. Met het fonds van 200 miljoen euro, worden al zo'n negen jaar investeringen gedaan die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in de provincie; specifiek in projecten waarbij die financiering vanuit de markt (nog) niet lukt, omdat het verwachte rendement uit die investeringen 'te laag, te laat of te onzeker is'.

De afgelopen jaren heeft het Energiefonds 'goed' gedraaid, meldt het provinciebestuur. Ook draagt het fonds volgens de provincie "wezenlijk bij aan de Overijsselse samenleving".

Tegenstrijdig met doel?

Omdat de energiewereld er nu heel anders voor staat - en de 'markt' op dat gebied is veranderd, wilde het Energiefonds uitbreiden. Zowel in financiële middelen als qua ruimte om te investeren. Daarom vroeg het provinciebestuur onder meer toestemming voor het fonds om te kunnen investeren buiten de provincie.

Maar gaat dat niet in tegen het doel van het fonds? Dat is bedoeld om bij te dragen aan de energietransitie binnen Overijssel? "Nee", antwoordt een provinciewoordvoerder daarop. "Want de voorwaarde om bij te dragen aan Overijsselse doelen blijft gelden."

Hoe, wordt niet toegelicht. Maar het idee is dat projecten net buiten de provinciegrenzen voor Overijssel ook de moeite van het investeren waard kunnen zijn.

Niet al het geld terug

Naast méér ruimte om te investeren, wijzigt ook het financiële doel van het Energiefonds bij die investeringen. Het doel was het geïnvesteerde geld volledig terug te laten vloeien naar het fonds - zodat het opnieuw kan worden geïnvesteerd. Revolverend, noemen ze dat in het provinciehuis.

Van dat principe van volledige revolverendheid, wordt nu afgestapt: voortaan is een beetje verlies ook goed. De nieuwe richtlijn is 90 procent revolverendheid, waardoor het mogelijk is dat van de aanvankelijke 200 miljoen in 2027 nog 180 miljoen euro over is.

Reden voor die wijziging is dat voortaan in risicovollere projecten wordt geïnvesteerd, omdat marktpartijen inmiddels in het gat zijn gesprongen dat het fonds eerder vulde. "Zo scheppen we de voorwaarden voor de volgende stap in de energietransitie", beargumenteerde het provinciebestuur in haar voorstel om de regels voor het fonds te wijzigen.

We ondersteunen dus geen windmolenexploitant Tijs de Bree, gedeputeerde

"De projecten in dit volgende segment zijn risicovoller van aard", schrijft de provinciewoordvoerder. Hierin bijdragen lukt volgens de provincie niet langer als het volledige fondsvermogen in stand moet worden gehouden. "Vandaar het voorstel de fondsbeheerder daar de ruimte toe te geven door het minimale percentage vermogensbehoud bij te stellen naar 90 procent."

Windenergie

Een andere, opmerkelijke wijziging in de voorwaarden van het fonds, gaat over de investering in windenergieprojecten. Dat was bij de start van het fonds in 2013 nog expliciet uitgesloten, maar wordt nu dus toch mogelijk.

Volgens de provincie gaat het daarbij specifiek om een bijdrage in de ontwikkelkosten van lokale initiatieven voor windenergie. Tijdens de Statenvergadering benadrukte provinciebestuurder Tijs de Bree dat nog maar eens: "We ondersteunen dus geen windmolenexploitant."

De fracties van OCL, PVV en SP stemden tegen de aanpassingen aan het fonds.