Hoe de beruchte pedoclub Martijn in Twente z'n voorlopige waterloo vindt: 'We blijven ze op de voet volgen'

Gespannen turen ze in het kantoor van Drost in Hengelo naar het beeldscherm. Omdat er vanwege coronaprotocollen slechts beperkte ruimte is in de rechtbank van Rotterdam volgen Jeninga en Drost de strafzaak via een videoverbinding.

Zoals gemeld eiste de officier van justitie eerder vandaag één jaar celstraf tegen de bekende Hengelose pedoactiveist Marthijn U. (49) voor het illegaal voortzetten van de verboden verklaarde pedoclub Martijn. Tegen zijn twee handlangers Norbert de J., eveneens uit Hengelo, en Nelson M. werd dezelfde straf gevorderd.

Gebroederlijk ten strijde

De jurist Yme Drost en Marcel Jeninga van Strijd Tegen Misbruik trekken al sinds 2010 gebroederlijk op in de strijd tegen de praktijken van pedoseksuelen. Drost weet nog exact hoe dat ooit zo kwam. De jurist stond Jeninga bij in diens civiele claim tegen diens buurman Geert B. Deze Geert B. werd niet alleen veroordeeld voor het seksueel misbruiken van Jeninga's dochtertje, maar ook voor de lustmoord op de achtjarige Semiha Metin uit Deventer.

"Tijdens die rechtszaak vertelde Geert B. dat de pedovereniging Martijn hem 'tips and tricks' had gegeven over het ontucht plegen met kinderen en hoe hij zijn sporen moest uitwissen. Ik dacht dat ik van mijn stoel viel. Na afloop heb ik de officier van justitie aangesproken dat ik het onbestaanbaar vond dat er in Nederland een organisatie bleek te bestaan die pedoseksuelen kennelijk van dergelijke tips kan voorzien."

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde begin 2020 overigens in met een verbod op dit fel omstreden boek.

Verboden verklaard

Na jarenlang procederen werd de vereniging Martijn door de Hoge Raad uiteindelijk verboden verklaard. Maar gaandeweg kreeg Jeninga argwaan dat oud-bestuursleden bezig waren de pedoclub ondergronds voort te zetten. Zo bleek dat via een besloten mailinglijst het beruchte pedo-handboek werd verspreid. In dat boek krijgen pedoseksuelen tips hoe ze kinderen kunnen misbruiken en vervolgens hun sporen kunnen uitwissen, waaronder DNA.

Aanleiding voor Jeninga en Drost om in 2019 andermaal aangifte te doen. Wat uiteindelijk resulteerde in de rechtszaak van vandaag. Dat de drie verdachten vandaag niet kwamen opdagen, daar waren Jeninga en Drost al voorzichtig op voorbereid. Vorige week immers meldde RTV Oost al dat Marthijn U. met onbekende bestemming was vertrokken.

Politiek asiel

Vandaag werd bekend dat een van U.'s handlangers politiek asiel heeft aangevraagd in Mexico. Drost moet er toch wel om glimlachen. Smalend: "Alsof hij politiek vluchteling is ofzo. Maar los daarvan vraag ik me af hoe verstandig het is om in een land als Mexico kenbaar te maken dat je pedofiele neigingen hebt. Marthijn U. en zijn 'geloofsgenoten' beklaagden zich in het verleden meermaals dat ze in Nederland niet veilig zouden zijn. Nou, ik denk dat ze hier een stukje veiliger zijn dan in Zuid-Amerika..."

De Hengelose pedoactivist Marthijn U. hoorde vandaag één jaar celstraf tegen zich horen eisen voor het voortzetten van de verboden pedoclub Martijn. (Foto: RTV Oost)

Drost volgt de rechtszaak vooral met een juridische blik: "Het Openbaar Ministerie baseert zich op artikel 140 uit het Wetboek van Strafrecht. Kortgezegd: het voortzetten van een verboden verklaarde organisatie." Waarbij justitie vandaag meermaals de parallel trok met verboden motorclubs Satudarah en Hells Angels. Drost: "Het is hoogst uitzonderlijk dat justitie dit wetsartikel gebruikt. Sterker, er is in Nederland nog nooit eerder iemand voor veroordeeld. In dat opzicht is dit proces dus zelfs uniek. Maar voor Marcel is dit natuurlijk vooral juridische haarkloverij. Die kijkt er met een hele andere blik naar."

'Geen pedojager'

Marcel Jeninga knikt bevestigend. Hij heeft eigenlijk maar één belang: en dat is dat pedoseksuelen een halt worden toegeroepen. Hoe, dat doet er eigenlijk niet toe. Al maakt hij wel één cruciaal voorbehoud: als het maar legaal gebeurt. "Ik wil benadrukken dat ik beslist geen pedojager ben. Dat zijn immers vooral lieden die het recht in eigen hand nemen. Dat zijn praktijken waar wij ons als stichting verre van distantiëren."

Jeninga, die na de ontuchtzaak in Glanerbrug is verhuisd naar Duitsland, steekt zo ongeveer ieder vrij uurtje in zijn missie. Waarbij Drost vooral voor juridische rugdekking zorgt.

Drost: "We zijn hier inderdaad feitelijk al sinds 2010 mee bezig. Maar goed, ik heb destijds A gezegd, dan moet ik nu dus ook B zeggen. Ik doe dit pro Deo. Niet dat ik de moraalridder wil uithangen, maar ik vind de impact van een zaak als deze zo groot op de maatschappij dat ik me belangeloos inzet. Ik had in deze strafzaak inderdaad een civiele claim tegen de verdachten kunnen indienen. Maar als ik dan geld zou krijgen, zou daar mogelijk seksueel misbruik aan kleven. En dat wil ik ab-so-luut niet."

Jarenlang rekken

De strafeis van één jaar celstraf was wat ongeveer viel te verwachten. Het ging tijdens de rechtszaak vandaag immers niet om kinderporno, maar het voortzetten van een organisatie. En daarvoor geldt nu eenmaal een minder hoge strafmaat. En dan kunnen de verdachten het proces wellicht ook nog eens jaren rekken. Door in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad.

"En dan verwacht ik dat ze uiteindelijk zelfs naar het Europese Hof zullen stappen", voorspelt Drost. "Dat wilden ze destijds na het arrest van de Hoge Raad in 2014 rond de verboden stelling ook al, maar toen maakten ze een procedurefout en ging het mis. Daar zullen ze nu wel wat alerter op zijn. Maar afgaande op de jurisprudentie van het Europese Hof verwacht ik niet dat ze enige kans van slagen maken. Het klopt dat hier de vrijheid van meningsuiting en vereniging in het geding is. Maar tegelijk heeft het Europese Hof van Justitie in het verleden al vaker geoordeeld dat het belang van kinderen prevaleert en dat zij beschermd moeten worden tegen seksueel geweld."

Verheerlijken pedofilie

Het belang van de rechtszaak van vandaag is er voor Jeninga en Drost niet minder om. Alleen al vanuit principieel oogpunt. Dat justitie dus duidelijk paal en perk stelt aan het verheerlijken van pedofiele voorkeuren.

Al hebben Jeninga en Drost niet de illusie dat ze pedofielen definitief kunnen doen stoppen. De kans dat ze andermaal ondergronds verder gaan is immers groot. Maar het tweetal - met Jeninga voorop - houdt de vinger aan de pols. "We blijven ze in de gaten houden", waarschuwt Jeninga.