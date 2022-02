'Vervoerder mag zelf bepalen of nachttrein naar Praag ook in Hengelo stopt'

Of de nachttrein tussen Brussel en Praag ook gaat stoppen in Hengelo, is een keuze die vervoerder European Sleeper zelf mag maken. Dat laat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat weten in een reactie op vragen van Kamerleden Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas.

Zoals het er nu naar uitziet, stopt de internationale trein onder meer in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Bad Bentheim en Berlijn. In ons land dus alleen in het westen. De nachttrein gaat waarschijnlijk vanaf deze zomer drie dagen per week rijden.

Kamerleden Omtzigt en Van der Plas (BBB) willen dat de nachttrein tussen Brussel en Praag ook stopt in Hengelo. De twee stelden hierover - samen met een aantal andere Kamerleden - vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Afweging

Maar zij gaat daar niet over, laat staatssecretaris Heijnen nu weten in de beantwoording van de vragen. Het ontwikkelen van de dienstregeling is de verantwoordelijkheid van de vervoerder zelf. Die moet daarbij een afweging maken tussen onder meer snelheid en het aantal gewenste en welke halteplaatsen, het bijbehorende aantal in- en uitstappers en de kosten en opbrengsten die daaraan vast zitten.

"Het is begrijpelijk dat steden graag willen dat een internationale trein ook bij hen stopt", aldus Heijnen in antwoord op de Kamervragen. "Maar dat zal helaas niet altijd de uitkomst zijn na deze afweging. Voor langere afstanden zullen vaak relatief weinig halteplaatsen tussen eind- en beginpunt worden gepland om zo tot een aantrekkelijke reistijd te komen. Goede internationale, nationale en regionale verbindingen kunnen elkaar daarin ook aanvullen en versterken."

European Sleeper

Overigens sluit Heijnen niet helemaal uit dat vanuit de provincie Overijssel toch nog iets geregeld kan worden met European Sleeper, de vervoerder van de nachttrein tussen Brussel en Praag. Ze wijst erop dat decentrale overheden, zoals provincies, aan de bel kunnen trekken bij de vervoerder: "Van European Sleeper heb ik begrepen dat zij altijd bereid zijn om met betrokkenen in gesprek te gaan."