Isala krijgt al veertig reacties na oproep in kranten aan patiënten van dokter Wildschut

In een advertentie in onder meer de dagbladen Trouw en Reformatorisch Dagblad roept het ziekenhuis patiënten van dokter Jan Wildschut en hun kinderen op zich te melden. Tussen 1980 en 1993 werkte Wildschut als gynaecoloog in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle, een voorloper van Isala. Hij gebruikte veelvuldig zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen en verwekte zo tientallen kinderen.

Bijna vijftig nakomelingen weten inmiddels dat ze niet zijn verwekt door een anonieme donor of hun vader, maar door Jan Wildschut. Voor hen is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk donorkinderen van de arts bekend worden, om te voorkomen dat familieleden met elkaar gaan daten zonder te weten dat ze genetisch verwant zijn. Het is volgens Isala juridisch en praktisch niet mogelijk om de patiënten van toen persoonlijk te benaderen, onder meer privacywetgeving zit hierbij in de weg.

Christelijke kranten

Om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken koos Isala voor advertenties in landelijke christelijke kranten, vertelt woordvoerder Agnus van Loenen: "We hebben wel meerdere oproepen gedaan bij verschillende landelijke en regionale media, maar die bereiken niet iedereen. De patiënten van toen komen vooral uit een straal rond Zwolle, zoals Kampen, IJsselmuiden, de Veluwe en de Noordoostpolder. We verwachten dat we met deze christelijke kranten ook veel mensen uit dat gebied bereiken."

Of deze veertig mensen ook daadwerkelijk zijn bedrogen door Wildschut kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Iedereen die zich meldt bij Isala krijgt een vaste contactpersoon die deze mensen verder begeleidt in het onderzoek naar mogelijke verwantschap of andere vragen over hun behandeling van toen. Als het dan al komt tot DNA-onderzoek dan duurt het nog weken tot maanden voordat daar uitsluitsel over is.

Foute artsen

Jan Wildschut is niet de enige die zijn eigen zaad gebruikte bij patiënten. Eerder al werd bekend dat dokter Karbaat in een kliniek in Rotterdam volop eigen sperma gebruikte. Deze week kwam er opnieuw een schandaal naar buiten rond een gynaecoloog, een arts uit Leiderdorp heeft in de jaren zeventig en tachtig ook veelvuldig eigen zaad gebruikt. Hier zijn inmiddels twintig nakomelingen bekend.

Deze zaken staan los van elkaar, maar hebben wel overeenkomsten, stelt Isala: "Inhoudelijk kennen we de zaak niet, het is ook niet bekend of beide artsen elkaar kenden. Maar beide zaken speelden zich af in een andere tijd, toen er nog geen enkele wet- en regelgeving was op dit gebied en vruchtbaarheidsbehandelingen nog in de pioniersfase zaten."

Vertrouwelijk

Wie vragen heeft over de behandelingen in het Sophiaziekenhuis in de jaren tachtig en negentig kan contact opnemen met het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 088 624 23 55 of mailen via berichtfertiliteit@isala.nl. Isala verzekert dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Mensen die er tegenop zien contact op te nemen met het ziekenhuis maar wel vragen hebben kunnen zich ook melden bij de eigen huisarts of bij het Fiom.