Kiki (20) werd geboren tijdens koninklijk huwelijk: "Iedereen onthoudt m'n datum"

Iedereen herinnert zich de beelden nog wel: tijdens de ceremonie laat Máxima een traan. Terwijl half Nederland gekluisterd aan de buis zat, stond Hermien in Markelo aan de keukentafel te puffen. "Het is leuk dat ze op zo'n dag geboren is. Het is allemaal heel zoetsappig", vertelt ze.

Verbonden

Maar het is niet dat ze zich door deze gebeurtenis meer verbonden voelt aan het Koningshuis. "Niet dat ik bij het Oranjecomité zit of op Prinsjesdag ga zwaaien in Den Haag", vertelt ze.

Ook voor dochter Kiki is dat zo. Zij herinnert zich immers niks van die dag. "Voor mij is het niet anders, maar het is wel grappig als ik bij de dokter komt en ik m'n geboortedatum vertel. Dan onthoudt iedereen 'm direct", lacht ze.

Maar bovenal was Kiki vandaag 'gewoon' jarig. Ze kreeg een nieuwe kast als cadeau. "Omdat het niet meer paste, dus daar ben ik heel blij mee."