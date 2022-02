VIDEO: Inbrekers gefilmd in Oldenzaal; 'ze horen niet in mijn huis, dus het is niet meer veilig'

Hij bleek achteraf niet het enige slachtoffer, op dezelfde dag werd op vier plekken in Oldenzaal ingebroken. "Ik heb meteen mijn buren gebeld en de politie", vertelt Van Zutphen. "Helaas waren de inbrekers al weg. Ik raakte in paniek toen ik de beelden zag, omdat ik bang was dat ze van alles zouden meenemen en er een grote puinhoop van zouden maken. Ze horen niet in mijn huis, dus het voelt er niet meer veilig."

Bekijk hier de beelden van de inbrekers:

Op de beelden van zijn beveiligingscamera is één van de inbrekers goed te zien, vlak voordat hij de camera omver duwt. De twee mannen hebben eerst geprobeerd aan de voorkant van het huis een raam open te breken. Het kozijn is daarbij zodanig beschadigd, dat het raam niet meer open wil. Uiteindelijk zijn ze over de schutting geklommen en is zijn schuifpui met veel kracht opengebroken.

Er waren mensen binnen geweest en je weet niet of het weer kan gebeuren. Dat voelt bepaald niet prettig. Jan van Zutphen, slachtoffer woninginbraak

"Ze hebben alles doorzocht in mijn huis. In de slaapkamer lagen de laatjes van de nachtkastjes eruit en uit mijn woonkamer hebben ze twee gouden ringen meegenomen die in een gedenkhoekje lagen. Ik heb er niet van geslapen die nacht, en ook de nachten daarna verliepen zwaar. Er waren mensen binnen geweest en je weet niet of het weer kan gebeuren. Dat voelt bepaald niet prettig."

Deze ringen zijn gestolen bij de inbraak aan de Engelbertinklaan in Oldenzaal (Foto: Onder de Loep)

De politie in Oldenzaal had op donderdag 25 november de handen vol aan de inbraken in de stad. Tegen het einde van de middag werd er ingebroken aan de Industriestraat. Begin van de avond was het raak aan de Dokter Poelsstraat. Daarna was de woning van Jan van Zutphen aan de beurt en rond half tien kregen bewoners van een huis aan de Toon Borghuisstraat ongewenst bezoek.

"We weten niet of overal dezelfde inbrekers zijn geweest, maar het is wel opvallend, zoveel inbraken vrij dicht bij elkaar in een kort tijdsbestek", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "We hebben toen wel een getuigenoproep geplaatst op Facebook. We hebben ook gevraagd om camerabeelden, bijvoorbeeld van video-deurbellen, maar helaas zijn de inbrekers nog niet opgespoord."

Op deze adressen werd op donderdag 25 november ingebroken (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

"We hopen dat iemand de inbreker herkent die in het huis aan de Engelbertinklaan is gefilmd", vervolgt Strijbosch. "Hopelijk kunnen tips ons ook bij de andere inbreker brengen. Ook willen we weten waar die twee gestolen gouden ringen zijn gebleven. Misschien zijn die ergens te koop aangeboden. Ook daarover krijgen we graag tips."

Tips?

Herken je de inbreker, weet je meer over de gestolen ringen of heb je informatie over deze inbraken? Laat het dan weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Oldenzaal een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Wil je niet dat de politie achter je naam of nummer komt? Tip bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000