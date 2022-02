Zangeres Carmine Calls maakt na 20 jaar meisjesdroom waar met 'drieluik-album' en theatershow

Het duurde twintig jaar, maar zangeres Carmine Calls uit Ommen heeft nu alsnog haar meisjesdroom waargemaakt. In een bijzondere drieluik, waarin ze haar verleden, heden en toekomst bezingt op drie cd's en vinylplaten. Waarna ze die drieluik dit voorjaar uitvoert in een alles omvattende theatershow. "Inderdaad, na twintig jaar, ik ben nu eenmaal een laatbloeier, haha."

In het verleden timmerde Roeline van Calkar - zoals ze staat ingeschreven bij de burgerlijke stand - succesvol aan de muzikale weg. Won ooit de Oogst van Overijssel en schopte het tot de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Ging met haar band zelfs op tournee door Amerika. Maar gaandeweg kwam toch de klad erin. "Door allerlei omstandigheden."

Laatbloeier

Carmine Calls noemt zichzelf een laatbloeier. “Ik ben pas begonnen met gitaarspelen toen ik negentien jaar was. Eigenlijk best laat. Daarbij had ik overigens nooit echt de behoefte gehad om liedjes uit te zoeken en na te spelen.”

Ze is meer iemand die het liefst eigen werk speelt. Terwijl ze zich in het dagelijks leven stortte op haar werk als verpleegkundige, bleef ze op de achtergrond altijd eigen nummers schrijven. Waarop gaandeweg een indrukwekkend oeuvre ontstond. Terwijl die grote droom maar bleef lonken.

Vorig jaar trok ze de stoute schoenen aan en lanceerde ze een crowdfundingactie. Daarmee haalde ze 8.000 euro op, genoeg om haar muzikale dromen nu waar te maken.

'Heel wat liefhebbers'

"Aanvankelijk zag ik zo'n crowdfundingactie helemaal niet zitten. Maar mijn manager zei: gewoon doen! En er bleken toch heel wat liefhebbers rond te lopen die in de loop der jaren van mijn muziek zijn gaan houden. Van een van de nummers is overigens een videoclip opgenomen, een duet met de Enschedese singer-songwriter Arthur Adam. De clip is gemaakt door onder anderen mijn zusje Inge van Calkar. Ik ben er erg trots op hoe het is geworden."

Tekst gaat verder onder video

Kriebels

Het driedubbel album ziet binnenkort het levenslicht. Tijdens een theatershow, waarvoor ze een aantal professionele muzikanten om zich heen verzamelde. "Meerder topmuzikanten uit het verleden en het heden. De presentatie in theater De Caroussel in Ommen stond eigenlijk al voor december gepland, maar dat is vanwege corona nu doorgeschoven naar 15 mei."

Ook na twintig jaar en gepokt en gemazeld in de muziekwereld ziet ze er met de nodige kriebels naar uit. “Ik vind het geweldig, maar tegelijk ook ontzettend spannend. Gelukkig weet ik me gesteund door een groep topmuzikanten en professionals om dit project goed voor elkaar te krijgen. Ik heb er dus alle vertrouwen in."