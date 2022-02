Slachtoffer van bijtende herder in Almelo heeft geen gevoel meer in vingers

De vrouw die afgelopen weekend ernstig gewond raakte door de loslopende herdershond in Almelo heeft forse bijtwonden van 12 en 10 centimeter in haar onderarm. Volgens de politie heeft ze geen gevoel meer in haar pink en ringvinger. Er wordt nog altijd gezocht naar de hond en het baasje.

Op foto's die de politie met toestemming van het slachtoffer heeft vrijgegeven is te zien hoe de herder de arm van de vrouw heeft toegetakeld. Ze heeft door de verwondingen een dag in het ziekenhuis doorgebracht en zal nog een hersteloperatie moeten ondergaan. De hond liep los aan de Maardijk, tussen het stadion van Heracles Almelo en en het terrein van A.V.C. La Premiere.

Op foto's is te zien hoe hard de herder in de arm van de vrouw heeft gebeten:

"Er zijn drie mensen gebeten, van wie één zeer ernstig", aldus politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "We hebben de hond en het baasje zondag niet meer aangetroffen. We krijgen daar heel graag tips over, want we willen weten van wie die hond is."

Duitse herder

"Het gaat om een Duitse herder, zwart/bruin van kleur met een donkere kop", vertelt Strijbosch. "De schofthoogte is zo'n 68 centimeter, dat is dus een flinke hond. Vermoedelijk gaat het om een reu."

De vrouw die in het ziekenhuis belandde met de bijtwonden in haar arm is meteen nadat de hond beet geholpen door een man. "We willen graag met die man in contact komen om te horen wat hij gezien heeft", zegt Strijbosch. "We weten niet of de hond nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Daarom doen we een oproep aan iedereen die de loslopende hond heeft gezien, of ook is aangevallen door de hond, om zich bij ons te melden. Hopelijk weten we dan snel van wie deze hond is."

Tips?

Weet je meer over de hond, of heb je andere informatie waardoor de eigenaar van de hond gevonden kan worden?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Almelo een privébericht op Facebook

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Gebruik het tipformulier