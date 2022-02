Enschede ziet af van innen belasting marktkooplieden, horeca en winkeliers

De markt in Enschede trok in 2021 een derde tot de helft minder bezoekers (Foto: RTV Oost)

De gemeente Enschede ontziet marktkooplui, horeca-ondernemers en winkeliers door geen belasting te innen over 2021. De financiële tegemoetkoming is bedoeld als een kleine compensatie van de enorme verliezen die de ondernemers lijden als gevolg van coronamaatregelen.

De belastingen die Enschede kwijt wil schelden zijn verschuldigde marktgelden en precariorechten. Het is een voorstel van burgemeester en wethouders, waar de gemeenteraad nog wel mee akkoord moet gaan.

Als de raad besluit tot lastenverlichting, betekent dat een gezamenlijke kostenbesparing van 200.000 euro voor de marktondernemers en 300.000 euro voor winkeliers en horeca.

Horeca

In 2021 was de horeca in Enschede zo'n acht maanden geheel of gedeeltelijk gesloten door de lockdown. Daardoor was het voor ondernemers in de horeca financieel steeds moeilijker om overeind te blijven.

“Het college vindt het van belang om de horeca-ondernemers in Enschede te ondersteunen. De horeca is een belangrijke werkgever in onze stad en draagt bij aan het gastvrije en gezellige karakter van Enschede. Gezien het feit dat de horeca afgelopen jaar nauwelijks open kon, stellen we de raad voor om over heel 2021 geen precario te innen”, vertelt wethouder June Nods.

In 2020 besloot de raad ook al om dat jaar geen precarioheffing in rekening te brengen bij ondernemers, die deze belasting betalen voor het gebruik van de openbare gemeentegrond voor het plaatsen van terrassen, uitstallingen, standplaatsen en borden.

Marktondernemers

Het college wil met het voorstel aan de raad om de marktgelden over heel 2021 te schrappen, ook de financiële situatie voor marktondernemers iets verlichten.

Wethouder June Nods: “Afgaande op de bezetting van de Van Heekparkeergarage zijn er op marktdagen gemiddeld 30% minder bezoekers geweest in 2021."

Marktondernemers spreken zelf van een omzetderving tot 50%. Dit terwijl de kosten doorliepen.