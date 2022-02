Protestantse Bethelkerk in Hengelo wordt herdoopt tot rooms-katholieke kerk

De kerk vervangt de Moeder Teresakerk die in juli 2019 in vlammen opging. Van het kerkgebouw bleef niets over. Alleen een stel altaarbekers kon uit het puin worden gered. Die zijn opgeknapt en krijgen een plek in de nieuwe kerk.

Heilige Franciscus

Het gebouw gaat ruimte bieden aan een nieuwe geloofsgemeenschap die de naam van de Heilige Franciscus krijgt. De parochianen komen niet alleen van de Moeder Teresakerk, maar ook van de geloofsgemeenschap van de Rafaël-Exoduskerk. Hengelo-Zuid krijgt een kerkgebouw dat helemaal is aangepast aan de eisen van deze tijd, zegt Gerard ter Ellen, vice-voorzitter van parochie De Goede Herder, eigenaar van de kerk.

Gerard ter Ellen (l) en Ben van den Berg (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Ondanks de verbouwing wordt de kerkzaal al gebruikt door de parochianen. Er staat een altaartafel, er hangt een groot kruis - nu nog zonder corpus, maar daar wordt aan gewerkt. In een antiek uitziende tabernakel worden de hosties bewaard. "De tabernakel wordt straks ingebouwd in een modern meubel", zegt Ben van den Berg, ook lid van het parochiebestuur.

Zending wordt missie

Aan de muur hangt een zendingsbusje, een erfenis van de vorige eigenaar. "Dat wordt straks een busje voor de missie," bevestigt Van den Berg. Aan de andere wand hangt al een aantal gedachteniskruisjes die herinneren aan overleden parochianen.

Her en der staan in groepjes van twee 'protestantse stoelen'. Ter Ellen: "Ze zijn twee aan twee geschakeld, zwaar en niet zo gemakkelijk in gebruik, dus die gaan ook weg". De parochianen kunnen nog kiezen uit een selecte groep moderne zitmeubels. Zonder knielbankje, want dat is niet meer van deze tijd.

Het Mariabeeld krijgt een plek in de nieuwe mariakapel (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Aan het uiterlijk van de kerk zal niet veel veranderen. De ingang wordt verplaatst. Achter de oude ingang komt een bescheiden Mariakapel. Deze zal vanaf de buitenkant zichtbaar zijn door nieuwe glazen deuren. Vandaag worden de drie gerestaureerde kerkklokken teruggeplaatst. Ze krijgen een plek in de nieuwe klokkenstoel.

Een kelder voor de jongeren

Na de verwoestende brand van de Moeder Teresakerk had het parochiebestuur verschillende opties: niets doen, nieuwbouw of aankoop. Maar nieuwbouw is duur en op driehonderd meter van de verloren gegane kerk stond de Bethelkerk te koop. De protestantse gemeente Hengelo deed al haar vastgoed in de verkoop en kerkt nu alleen nog in de Waterstaatskerk. Koper en verkoper werden het eens.

De vernieuwde kerk heeft veel aparte zalen en in de kelder wordt een ruimte voor de jeugd ingericht. Die is via een trap buitenom te bereiken.

Het glas-in-loodraam mag blijven (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

In totaal heeft De Goede Herder drie miljoen euro te besteden aan de aankoop en verbouw van de Bethelkerk. De bouw loopt wel vertraging op, onder meer vanwege de vondst van asbest in het stookhok. En vanwege de coronacrisis zijn veel bouwmaterialen duurder geworden. De verwachte oplevering zal waarschijnlijk in de zomer zijn. Aartsbisschop Wim Eijk zal het kerkgebouw dan officieel wijden.

