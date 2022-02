Vijlbrief legt afvalwaterinjectie in Rossum niet definitief stil, Omtzigt eist uitleg

De afvalwaterinjectie door de NAM in Rossum kan niet definitief worden stilgelegd. Dat zei staatssecretaris Vijlbrief gisteravond in het tv-programma De Hofbar. Volgens hem heeft de NAM een vergunning en kan die niet zomaar ingetrokken worden. Het Enschedese Kamerlid Pieter Omtzigt eist uitleg van Vijlbrief.

Het tv-programma De Hofbar, gepresenteerd door Rutger Castricum, besteedde gisteravond aandacht aan de afvalwaterinjectie. De NAM maakte vorige maand bekend te stoppen met het injecteren van het afvalwater in de Twentse bodem. Over drie jaar wil de NAM daarmee zijn gestopt; dan moet de afvalwaterinjectie van Twente naar Drenthe verplaatst worden.

In de explainer legt verslaggever Oscar Siep uit waarom de NAM afvalwater in de Twentse bodem pompt:

In De Hofbar was te zien dat Drenten daar niet op zitten te wachten, mede door de verontrustende berichten uit Rossum. Ook was de Drentse politiek overvallen door het besluit van de NAM om de afvalwaterinjectie over te plaatsen naar Schoonebeek.

Zuiveren

Castricum vroeg in zijn programma aan staatssecretaris Vijlbrief of het niet mogelijk is dat de NAM eerst het afvalwater zuivert, voordat het de bodem ingaat. Volgens Vijlbrief is dat in Rossum niet mogelijk. Dat heeft te maken met de vergunning die de NAM heeft. "Ze hebben een vergunning. En als ik die stilleg, dan handel ik tegen de wet. Dat wordt het een bananenrepubliek", zegt Vijlbrief.

Vijlbrief zegt dat hij de NAM niet kan dwingen om het water toch te zuiveren:

Op dit moment ligt de afvalwaterinjectie stil, omdat de NAM bepaalde normen heeft overschreden. "Als ze voldoen aan de vergunning, dan mogen ze weer dat afvalwater injecteren", zegt Vijlbrief.

Omtzigt

En juist die uitspraak van Vijlbrief wekt ergernis bij Omtzigt. Want eind december stemde een Kamermeerderheid voor een motie om te stoppen met het injecteren van afvalwater, totdat er onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om het afvalwater te zuiveren.

Saillant detail: ook Vijlbrief - toen nog Tweede Kamerlid -, stemde vóór die motie. 'Dit mag staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) heel snel in de Kamer komen uitleggen', schrijft Omtzigt op Twitter.