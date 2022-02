Nanda (26) uit Enschede kiest ondanks roerige tijden voor strafrechtadvocatuur: "Ben niet bang"

Ook Nanda schrok toen ze het nieuws over Derk Wiersum voor het eerst hoorde. "Dat hadden we niet eerder gezien. Dat verwacht je hier in Nederland niet." Maar het weerhield haar er niet van om toch haar droom achterna te gaan. "Onze cliënten hebben ook recht op een eerlijk proces en dat laten we niet verstoren door de criminele onderlaag. Daar moeten wij als advocatuur boven staan."

'Hebben het lastig'

Maar niet iedereen staat zo stevig in z'n schoenen. Dat merkt Janbart Kalk, strafrechtadvocaat bij Kalk en Ural. "Je ziet dat heel veel mensen voor een carrière op de Zuidas kiezen. Daar lopen ze minder risico en daar kunnen ze veel meer geld verdienen. Dus we hebben het lastig wat dat betreft."

Nanda werd gisteren online beëdigd als advocaat:

Kalk snapt dat het strafrecht niet voor iedereen is weggelegd en de aanslagen potentiële advocaten kunnen afschrikken. "Dan denk je wel even: moet ik dit nog wel blijven doen? Aan de andere kant wijken wij niet voor geweld en vinden we het ontzettend belangrijk dat iedere verdachte, waar 'ie ook van wordt verdacht, recht heeft op een goede verdediging."

Daar komt bij dat je tegen gruwelijkheden moet kunnen. "Je moet wel geïnteresseerd zijn in wat iemand kan brengen tot een bepaalde daad. Er zijn ook advocaten die geen zedenzaken doen. Daar heb ik alle respect voor. Maar het is belangrijk dat verdachten in zulke zaken ook bijstand krijgen. Je moet je cliënt ook kunnen zien als mens en niet alleen als zijn daad."

Niet bang voor cliënten

Kalk werd in 1995 beëdigd als advocaat en is al ruim tien jaar strafrechtspecialist. Maar bang wil hij niet zijn en dat kan volgens hem ook niet. "Als ik op enig moment bang wordt voor mijn cliënten dan stop ik onmiddellijk met m'n vak. Dan kan ik ze niet meer bijstaan. En wat betreft de bedreigingen. Je bent voorzichtig, je bent op je hoede. Maar je kunt niet elk risico uitsluiten. Dan zou je thuis op je stoel moeten gaan zitten en hopen dat er niemand bij je inbreekt. Dat is niet de manier waarop ik wil leven. Ik wil er staan voor mijn cliënten en als dat wat risico met zich mee brengt, dan zij dat maar zo."

Nanda denkt daar precies hetzelfde over en popelt juist om te beginnen. Want na haar beëdiging gisteren mag ze zich officieel advocaat noemen. De ceremonie moest door corona online gehouden worden, maar dat maakt het niet minder officieel. "Ik ben er helemaal klaar voor en kan niet wachten op m'n eerste piketmelding."