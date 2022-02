Zwolle wil van ganzen in de stad af, maar dan wel op 'diervriendelijke' wijze

Enerzijds kiest Zwolle ervoor om eieren in nesten van ganzen zodanig te behandelen dat ze niet uitkomen, anderzijds worden groene plekken aangepakt om ze minder aantrekkelijk te maken voor broedende ganzen.

Zwolle moet beheersmaatregelen inzetten omdat de stad te maken krijgt met steeds meer ganzen binnen de bebouwde kom. Net als veel andere steden heeft Zwolle last van het geluid en poep van de grote Canadese gans en de grauwe gans, maar zijn er ook klachten van bewoners die bang zijn voor agressieve ganzen. Dat speelt met name in de broedtijd en daarna als zij jongen hebben.

Het aantal meldingen over hinder van ganzen in Zwolle nam vorig jaar toe en dat was voor de gemeenteraad aanleiding om geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van de overlast.

Diervriendelijke aanpak

In de diervriendelijke aanpak die Zwolle kiest is het afschieten of wegvangen van ganzen niet aan de orde. Het weghalen van ganzen heeft ook weinig zin, want de ervaring leert dat daarvoor in de plaats gewoon weer nieuwe ganzen vanuit het buitengebied de stad in komen. Daarom kiest de gemeente ervoor om op advies van een extern bureau de stad minder interessant te maken als broedplek voor ganzen.

De gemeente wil met bewoners de komende jaren in gesprek blijven over het resultaat van de maatregelen tegen de ganzenoverlast.