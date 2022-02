Uniek Vliegermuseum heeft nieuw onderkomen in Ommen: "Direct een expositie van een vliegerlegende"

“Het begon eigenlijk allemaal met mijn vader”, vertelt Riks. “Hij was net als ik een échte ‘aerofiel’. Dol op alles wat voortbeweegt in de lucht. Al van jongs af aan was ik geobsedeerd door het maken van vliegers.”

Volgens Riks is een kleine vlieger niet moeilijk om te maken. “In dit museum kreeg ik voor de pandemie regelmatig schoolklasjes over de vloer om samen vliegers te maken. Een ontzettend leuke bezigheid.”

Autoshowroom

Na negen jaar in een pand in de Ommer wijk Haven Oost, moest Riks uitwijken naar een nieuw pand. “Voorlopig voor de komende twee jaar. Maar in het pand in Haven Oost zou ik ook eerst maar een paar maanden zitten. Uiteindelijk heb ik daar toch negen jaar mogen blijven."

Woensdagmiddag stond de opening door wethouder Ko Scheele op het programma. “De gemeente heeft erg goed geholpen met het vinden van een nieuwe locatie. Op deze plek, in de oude showroom van autobedrijf Cents, heb ik een mooie ruimte om de vliegers uit te stallen.”

Vliegerlegende

En de eerste expositie in het nieuwe pand is direct van een grootheid in de vliegerwereld. “Deze vliegers zijn van Jan Kits uit Ede. Dat is een echte legende in de vliegerwereld. Helaas is hij overleden, maar gelukkig is zijn collectie ter beschikking gesteld aan dit museum.”

Ali Kits-Mulder, de vrouw van de vliegerlegende, was aanwezig bij de opening van het nieuw pand. “Jan maakte iedere winter één of twee van deze enorme vliegers. En dat deed hij op een briljante manier met oog voor detail; van de knoopjes in de touwtjes van de vlieger tot de kleinste inkepingen in de stokjes. Alles was perfect.”